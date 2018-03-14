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〈房產〉李稻葵：中國房價一年漲20-30%難再現

鉅亨網2018/03/14 14:47
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中國全國政協委員、清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵昨 (13) 日接受《新京報》專訪時表示，房價一年上漲 20-30% 的景象難以再現。

李稻葵日前談到中國中國房地產市場的「拐點」已到，他昨天受訪時表示，「拐點」指的是房價不像以前那樣單邊上漲，一年漲 20% 到 30% 這樣的現象，恐怕不會再出現了。當然，下跌也很難看到。

他指出，目前全國的房地產市場各有各的走勢、行情。總體來看，一線城市有房價上漲的壓力，這個壓力比三四年前要低很多，這是因為一線城市開始鼓勵租賃房業務，租售並舉、租售同權。以北京為例，增加了租賃房用地的供給，所以房價上漲的壓力比過去要低一點。

李稻葵說，房地產市場問題的根源在於很多城市土地供應不足，導致房價上漲，而房價上漲之後又逐漸形成了一個「房價必漲」的心理預期，土地供給不足和「房價必漲」的心理預期互為推動，形成了房地產市場發展的怪圈。

若要解決問題，李稻葵認為，通過發展租賃市場，把一部分土地放到租賃市場中去，增加土地供給，試圖改變預期心理。

李稻葵指出，從方向上看，租賃政策可以緩解房價上漲的壓力，但是很難預測房價增長態勢在什麼時候出現逆轉。這是因為房價上漲與否，相當程度上與預期有關，如果再過 10 年、15 年，那時的年輕人認為租房很酷、買房很傻，再有一個穩定的租賃市場平台，房價就有可能回檔。

不過也要意識到，經濟學是要與成千上萬的心理做博弈，所以很難真正看清楚未來的情況，只能做方向性的預測。

李稻葵認為要區別看待短期房價走勢。他指出，目前，一線城市土地供給不足，房價仍然有上漲壓力。二線城市則出現分化，具體要看土地供給、城市發展態勢。三線城市又分為兩類，一類是准二線城市，地理位置、氣候條件、交通等情況好，人口多於 1000 萬，這些城市的房價還是要漲；其他的三四線城市，因為人口在向准二線城市聚集，估計上漲的後勁不足。

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