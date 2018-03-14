鄭麗君陳菊訪察衛武營 葡萄園式音樂廳亮相

透過國家交響樂團首席李宜錦、黃瑞儀、副首席連亦先與鋼琴家王佩瑤的四重奏現場演出，以及衛武營籌備處管風琴委員會召集人劉信宏的管風琴示範，簡文彬引領著所有人感受樂音聲響在葡萄園式音樂廳的細膩呈現。

在衛武營準藝術總監簡文彬的導覽下，鄭麗君、陳菊與國家表演藝術中心董事長朱宗慶、高雄副市長史哲、立委管碧玲等人都參與了聆賞行程。其中，擁有兩千席座位的音樂廳，以葡萄園式的設計與世界最大的9085支管風琴最引人好奇。

（中央社記者汪宜儒高雄14日電）今年10月將正式開幕的衛武營國家藝術文化中心擁有全台唯一的葡萄園式音樂廳與世界最大管風琴，備受矚目。文化部長鄭麗君與高雄市長陳菊今天上午連袂訪察，感受其絕佳的聲響設計與效果。

簡文彬說，這樣層次錯落、環繞座位的設計，視覺上可讓所有觀眾親近感受舞台上的所有細節，聽覺上也因為階梯區塊的矮牆設計，縮短聲響反射距離，聽得更完整細膩。他笑說，「我掛保證，這音響效果真的很棒，同樣的貝多芬，在這裡聽就是會不一樣。未來，進來的音樂家與樂團壓力都會很大，一點點小錯誤都會很清楚。」

鄭麗君在聆賞完整體聲響效果後也說明，衛武營新建工程10月將完成，文化部會將衛武營移交給國家表演藝術中心管理營運。未來文化部除了依法監督國表藝的行政事務之外，也期待衛武營扮演南部表演藝術的樞紐角色，與文化部、高雄市政府三方合作，啟動「從高雄航向世界」的南方國際表演藝術策略。

矗立高雄鳳山的衛武營，斥資107億元打造，整體佔地近10公頃，建築體約3公頃，面積相當於71個國際規格的籃球場，去年10月30日提報竣工，目前正進行各種設備的驗收改善與優化，預計今年10月開幕，是南台灣發展表演藝術的重點基地，也是國家表演藝術中心的最後一塊拼圖。目前表訂在6月1日公布開幕季的節目內容，8月公告演出場地外租辦法。

衛武營整體園區由荷蘭建築師侯班（FrancineHouben）以榕樹為意象設計，延伸出如音波海潮的流線設計，採港都造船元素與港口印象為設計意象。

其中，面對濕度與鹽度高的空氣，侯班採用耐用度高的鋼表面，並結合高雄既有的造船技術，以造船工法打造金屬曲面，每一片鋼板的彎曲度都不同，經過精密計算後，由造船廠以上百噸重錘敲打製成、焊接，最後還刻意保留船身焊線造就特殊視覺效果，巧妙結合了高雄在地特色。

簡文彬也說明，整個建築有大量開口，通透、明亮，間以玻璃帷幕隔開演出空間，營造出藝術與一般日常親近無距離的感受，他強調，衛武營營運後，除了演出的室內劇場之外，沒有門禁，所有空間都將是市民走動與休閒遊憩的所在。（編輯：劉政權）1070314