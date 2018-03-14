金價上漲總在升息後？或許現在就可以找買點

如果歷史經驗可以複製，盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管 Ole Hansen 指出， 只要黃金價格維持在每盎司 1285 美元之上，下周前或許就是投資人的買入時機。

Hansen 在報告中寫道，美國聯準會此波 5 次升息，黃金價格都有同樣的走勢，即使升息前金價承受賣壓，但升息後，金價均出現大幅上漲。

Hansen 說，只要金價維持在支撐價位 1285 美元之上，就仍然處於黃金的長期牛市。

市場普遍預期聯準會下周將升息 25 個基點，漢森表示，聯準會的升息動向，將是黃金漲跌的重要關鍵。