台南啟智學校特教生春遊台北　台灣高鐵助圓夢

台南啟智學校特教生，對於北台灣城市風光充滿好奇，更想到台北最高的101大樓鳥瞰美麗風景，台灣高鐵公司於今（14）日支援這群弱勢學子及家屬志工，助他們搭乘高鐵前往台北101進行圓夢之旅，參與的師生們為感謝高鐵台南站的關懷，貼心製作1張特大愛心感恩卡。
南智國中部二年級肌肉萎縮症的林同學表示，這是他有生以來第一次離家那麼遠，而且第一次搭乘高鐵，也是第一次到那麼高的台北101，很多都是他人生的第一次，很謝謝高鐵公司、台北101及社會善心人士，幫忙南智學生圓夢，這是以前想都不敢想的夢想，謝謝大家。
負責活動規畫的主任林建沁說明，每位輪椅生要出遊，至少要有二位志工或家長協助，志工的部分也邀請「台南一中」及「新化高工」的教師與學生參加，並進行事前的演練，藉由這個活動，進行生命教育、愛心服務、認識特教及融合教育。這是一件很難得的體驗。
校長林宏澤表示，這次的活動，或許在一般生視為平常，但對本次參加的南智學子而言，很多都是第一次，第一次坐高鐵、第一次到台北、第一次到101，這個「一」好寫，但難得。藉由這個活動，進行感恩惜福教育，攜手扶助圓夢之旅，團結合作校際交流等。
高鐵台南站站長顏宏穎表示，台灣高鐵公司將持續關懷弱勢，以溫暖和支持的態度，協助身障同學走出孤立困境，成就更完美的生命歷程，也希望透過高鐵之旅，幫助更多需要幫助的族群。