台南啟智學校特教生春遊台北　台灣高鐵助圓夢

台南啟智學校特教生，對於北台灣城市風光充滿好奇，更想到台北最高的101大樓鳥瞰美麗風景，台灣高鐵公司於今（14）日支援這群弱勢學子及家屬志工，助他們搭乘高鐵前往台北101進行圓夢之旅，參與的師生們為感謝高鐵台南站的關懷，貼心製作1張特大愛心感恩卡。

南智國中部二年級肌肉萎縮症的林同學表示，這是他有生以來第一次離家那麼遠，而且第一次搭乘高鐵，也是第一次到那麼高的台北101，很多都是他人生的第一次，很謝謝高鐵公司、台北101及社會善心人士，幫忙南智學生圓夢，這是以前想都不敢想的夢想，謝謝大家。