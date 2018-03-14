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「蝦皮24h」購物中心上線　蝦皮購物進軍B2C市場

財經中心／綜合報導2018/03/14 15:48
▲蝦皮購物進軍台灣2年快速發展，今(14)日正式推出「蝦皮24h」購物中心，宣告進軍B2C市場。（圖／蝦皮購物提供）
▲蝦皮購物進軍台灣2年快速發展，今(14)日正式推出「蝦皮24h」購物中心，宣告進軍B2C市場。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物進軍台灣2年快速發展，今(14)日正式推出「蝦皮24h」購物中心，宣告進軍B2C市場，完整在台電商版圖。蝦皮24h不僅24小時快速到貨，更提供24小時客服，即時回應用戶需求。同時為慶祝新服務上線，推出強打雙優惠：全站20%現金回饋、0元免運送到家，讓用戶快得更有感。

蝦皮購物營運長馮時欽表示：蝦皮購物於去年8月推出蝦皮商城後，發現台灣用戶重視商品到貨速度、品牌賣家人力、倉儲空間不足等問題，半年內推出「蝦皮24h」購物中心，同時展現快速決策、落實執行的企業文化。蝦皮24h的推出，使蝦皮購物成為台灣第一個整合B2C購物、B2B2C商城、C2C拍賣的一站式綜合電商。用戶只要一個帳號就可以滿足快速到貨、品質保障、商品多元性及最佳用戶體驗；同時更提供賣家倉儲、物流等一條龍加值服務，簡化流程及人力負擔等。

「蝦皮24h」以用戶需求為主，精選商品提供24小時快速到貨服務，同時享有蝦皮商城原有三大保證！此外，有別於多家購物中心客服僅有白天服務，且聯繫不便，特別提供24小時電話客服、mail、線上聊聊等優質服務，有問題立即專人解決，致力帶給用戶最佳購物體驗。


▲蝦皮24h提供24小時電話客服、mail、線上聊聊等服務，有問題立即由專人解決。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「蝦皮24h」歡慶全新服務上線，超狂推出「全站20%現金回饋」，更祭出「0元免運」，要用戶買得快、買得過癮！同時比照蝦皮商城「三大保證」：假一賠二、業界最長15天鑑賞期、退貨免運費等多項優惠，讓用戶體驗再升級，購物快得更有感。

更多「蝦皮24h」購物中心資訊，請見：http://shopee.tw/shopee24h

關鍵字蝦皮24h蝦皮購物b2c市場蝦皮商城b2b2c商城一站式綜合電商
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