「蝦皮24h」購物中心上線　蝦皮購物進軍B2C市場

蝦皮購物進軍台灣2年快速發展，今(14)日正式推出「蝦皮24h」購物中心，宣告進軍B2C市場，完整在台電商版圖。蝦皮24h不僅24小時快速到貨，更提供24小時客服，即時回應用戶需求。同時為慶祝新服務上線，推出強打雙優惠：全站20%現金回饋、0元免運送到家，讓用戶快得更有感。

蝦皮購物營運長馮時欽表示：蝦皮購物於去年8月推出蝦皮商城後，發現台灣用戶重視商品到貨速度、品牌賣家人力、倉儲空間不足等問題，半年內推出「蝦皮24h」購物中心，同時展現快速決策、落實執行的企業文化。蝦皮24h的推出，使蝦皮購物成為台灣第一個整合B2C購物、B2B2C商城、C2C拍賣的一站式綜合電商。用戶只要一個帳號就可以滿足快速到貨、品質保障、商品多元性及最佳用戶體驗；同時更提供賣家倉儲、物流等一條龍加值服務，簡化流程及人力負擔等。