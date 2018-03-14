影／阿龔澄清蘇打綠解散傳聞「沒有同伴很累」

日前樂團蘇打綠主唱青峰很可能單飛，樂團將解散，也在近日傳出原來「解散」說有內幕。而今（14）日蘇打綠團員阿龔在台北中山堂舉辦音樂會，對於解散一事，他笑說一定是大家太想念蘇打綠，才會有這種傳聞出現。

蘇打綠在去年的金曲獎表示要休團3年，現在已經過了一年，接下來的兩年有什麼其他規劃，阿龔提到，「目前就是把音樂會做好，做好才會有其他想法。」此次獨挑大樑舉辦音樂會，他也提到心境上很不一樣，「昨天練習的時候，發現沒有同伴真的很累。」

對於傳出主唱青峰單飛的消息，他回應：「現在就是在休息當中，各自利用休息時間增加自己的能力，現在最重要的時刻是充實自己。」阿龔也被問到有沒有可能單飛？他立刻回答：「沒有翅膀怎麼單飛？我在準備音樂會的時候就一直覺得『為什麼要這樣折磨自己？』」