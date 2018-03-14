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娛樂

影／阿龔澄清蘇打綠解散傳聞「沒有同伴很累」

記者吳雨婕／台北報導2018/03/14 15:30
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日前樂團蘇打綠主唱青峰很可能單飛，樂團將解散，也在近日傳出原來「解散」說有內幕。而今（14）日蘇打綠團員阿龔在台北中山堂舉辦音樂會，對於解散一事，他笑說一定是大家太想念蘇打綠，才會有這種傳聞出現。

蘇打綠在去年的金曲獎表示要休團3年，現在已經過了一年，接下來的兩年有什麼其他規劃，阿龔提到，「目前就是把音樂會做好，做好才會有其他想法。」此次獨挑大樑舉辦音樂會，他也提到心境上很不一樣，「昨天練習的時候，發現沒有同伴真的很累。」

對於傳出主唱青峰單飛的消息，他回應：「現在就是在休息當中，各自利用休息時間增加自己的能力，現在最重要的時刻是充實自己。」阿龔也被問到有沒有可能單飛？他立刻回答：「沒有翅膀怎麼單飛？我在準備音樂會的時候就一直覺得『為什麼要這樣折磨自己？』」


▲阿龔認為現在休團時間就是增進自己的實力。（圖／記者林調遜攝 , 2018.03.14）

阿龔也大力的澄清蘇打綠解散的傳聞，對解散一說也覺得很疑惑，「從來沒有想過要拆夥！在聊天中也從來沒講過這個。」對於近來傳出蘇打綠解散內幕，居然是因為成員家凱的技術跟不上團員有關，聽到這種說法阿龔露出驚訝的表情，提到在國外留學的家凱最近傳了成績單，成績很好，「沒有什麼程度跟不上的問題，本來在音樂上就會有認知上的差別。」更表示家凱曾經自嘲自己是花瓶，讓阿龔因此自虧，「像我不是花瓶那怎麼辦？看到他我反而覺得自己更該多多練習。」


▲阿龔提到並不認為家凱程度跟不上。（圖／記者林調遜攝 , 2018.03.14）

關鍵字蘇打綠阿龔青峰家凱
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