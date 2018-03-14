名家論壇》莊伯仲／「惠台措施」到不了的地方

簡而言之，「惠台措施」就是讓台企與人民，享有和陸企與人民相同的待遇，亦即所謂的準國民待遇。於官方立場來說，行政院大陸委員會表示，此係陸方以利益換取台灣民眾的政治認同，只是對台兩手策略的一環。但就民間觀點而言，則是「好康的來了」，不拿白不拿。有人進一步認為此舉非同小可，中國竟連「為黨喉舌」的媒體都敢開放，甚至樂觀地以為風雨飄搖的台灣新聞圈有出路了。其實，細究這些措施，其中正好四項與媒體有關，但都侷限於影視產業。分別是台方參與陸方影劇製作不受數量限制；陸方進口台方影劇作品不受數量限制；放寬兩岸合拍影劇的人員、元素與投資的比例限制；以及取消合拍影劇的申報費用、縮短審批時間。至於新聞業則隻字未提，原因為何？相信大家都曉得！

不知是無意的巧合，還是故意的操作，中國國台辦於228紀念日祭出31條「惠台措施」，以「惠我良多」的態勢片面宣布對我國人民前往對岸進行投資和經貿合作，甚至留學、就業的優惠辦法。伴隨中國仍堅持不放棄對台動武的主張，以及種種打壓台灣國際空間的紀錄，此舉的確讓人五味雜陳，悲欣交集。

畢竟「惠台措施」還是有到不了的地方！不僅如此，陸方對我方新聞媒體仍然有意抹黑或無意誤解，即便專業人士也是。中國人民大學國際關係學院副院長、北京智庫金燦榮教授就是這樣的一個典型。曾來台訪問的他認為，台灣媒體雖自由，卻充滿垃圾訊息，重大事件大眾反而不會知道，是「獨特的資訊封閉」；通過餵食垃圾訊息，人民沒有空間、時間來接受有價值的資訊。只要生活一個禮拜，人就會變傻。還憂心兩岸統一後，台灣人將會拉低中國人均智商。

對於金大教授的指正，不可否認，台灣商業新聞台的確存在這些現象，是該罵，也該檢討。不過這是閱聽人選擇權的問題，除了被他詬病的商業台外，一般收視戶看得到的，無線台還有公視、大愛、人間衛視，有線台更有英國BBC、美國CNN及CNBC、日本NHK、以及德國DW、法國TV5，總不能說這些頻道的新聞「充滿垃圾訊息」吧？而金某更不要忘了，當你用一根手指來指責別人時，另外四根正指著自己。中國新聞從業人員面對的惡劣狀況其實遠勝台灣，先不論言論自由、網路管制等大問題，光國際社會在「洞朗對峙」同情印度的聲音、中亞各邦對「一帶一路」的擔憂、東南亞諸國對「南海種島」的疑慮，這些訊息就壓根不可能出現，大陸民眾可說連「知的權利」都沒有。真不知這位金大教授是裝作沒看到，還是膽小不敢講？

「惠台措施」未來到底是福是禍，是造福台灣發展，抑或是有利中國併吞，套句台塑集團總裁王文淵的話，整體好壞「很難說」！不過，不論是大肆吹捧，或是妄加批判的報章媒體、名嘴人士、學者專家們，還是得感謝 - 正是這個被訐譙得體無完膚的「台式民主」保障了你的新聞自由，捍衛了你的發聲權利。而這，正是「惠台措施」到不了的地方！

●作者：莊伯仲／文化大學新聞系副教授

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