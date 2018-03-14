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中央社

台灣擴大限用塑膠袋 新加坡還得加把勁

中央社2018/03/14 15:06
中央社 國際 / NOWnews
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特派員看世界專欄（中央社記者黃自強新加坡14日專電）台灣垃圾分類多年，今年擴大限制塑膠袋使用，新加坡總理李顯龍的夫人何晶透過臉書分享，由於新加坡民眾購物慣用免費塑膠袋，鮮少自備環保袋，與台灣相較仍須加把勁。

新加坡人對塑膠袋需求量大，步出超市總是拎著裝滿食材或日用品數量不等塑膠袋。免費提供購物塑膠袋的結果，不少人習慣成自然，每次購物猶如塑膠袋大方送。

新加坡環保組織Zero Waste SG曾於2016年6月間，籲請政府和企業對塑膠袋徵收費用。新加坡在2016年就有多達82萬2200噸的塑膠垃圾，其中只有為數7%的5萬7600噸垃圾被再重複利用。

包括職總平價超市、牛奶公司（Dairy Farm Group）、百美超市及昇菘超市，去年曾探討對購物塑膠袋收取費用，讓民眾不再隨手可得，後來卻未付諸實施。

新加坡媒體曾引述環境理事會的2013年調查數據，說明新加坡人在2011年使用了約30億個塑膠袋。人口逐年增長，使用數量勢必攀升。

有花園城市美譽的新加坡，雖對推動綠化、環保及節能不遺餘力，不過日常生活中普遍使用的購物塑膠袋應否付費，竟成為新加坡國會議員關心的議題。

新加坡國會撥款委員會最近辯論環境及水源部預算，意外讓塑膠袋應否付費議題浮上檯面。

不過，新加坡已明確表達目前不考慮實施塑膠袋付費的立場，其中，最重要理由在於新加坡並非採取掩埋方式，將塑膠垃圾置入掩埋場，而是採取焚化方式處理，這也和其他禁用或徵收塑膠袋費用國家做法不同。

另一個理由則受限於新加坡的溼熱環境，環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連?指出，新加坡民眾需要塑膠袋裝垃圾，否則會引來蟑螂和老鼠，引起更嚴重的環境污染問題。

不論新加坡的垃圾處理模式，新加坡人慣用塑膠袋仍是不爭的事實，新加坡現階段雖未考慮塑膠袋收費，而是要和企業或其他機構合作，鼓勵減少使用塑膠袋，改用重複利用的環保袋或食物容器。

值得注意的是，新加坡環保人士雖意識到塑膠袋收費等議題，但垃圾分類資源永續利用觀念，同樣未深入人心。大多數人將居家使用的廚餘或垃圾用塑膠袋包裝，逕自從各樓層的垃圾箱直接送到政府組屋一樓的垃圾集裝箱，直接由垃圾車運走。

旅居新加坡的台灣人多認為，新加坡如減少使用膠袋、落實垃圾分類，不僅能減少資源處理後端人力的浪費，也能將玻璃瓶、木材、紙類、廚餘等廢棄資源再利用，對環境保護有更正面的助益。

台灣擴大限塑政策今年元旦上路，增加購物用塑膠袋管制範圍，不僅讓網路媒體全球公民（GlobalCitizen）於2月報導，也讓何晶透過臉書分享外國的媒體報導，共同分享台灣推動環保的成果。（編輯：廖漢原）1070314

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