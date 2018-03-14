4G測速增3大項 NCC貼近消費者感受

NCC副主委翁柏宗說，主要參考OpenSignal及Speedtest等國際4G測試評比，為了使定點量測更貼近消費者使用環境，新增主要網站開啟時間，包括Google、YouTube、Facebook三個網站，以及Google Drive雲端硬碟下載檔案的4G速率；移動量測項目部分，則增加通信中斷率量測，包含國道高速公路系統、鐵道運輸系統（高鐵、台鐵、捷運）等。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第792次委員會議，會後召開記者會宣布通過4G行動上網速率與通信中斷率量測規劃報告案，除有既有的量測項目，將新增3大項。

（中央社記者朱則瑋台北14日電）NCC今天表示，為了更貼近消費者使用環境，4G網速評量測新增Google等主要網站開啟時間、雲端下載速率、高速公路及鐵道運輸系統通訊中斷率量等3大項目。

翁柏宗指出，希望藉此掌握4G業者行動寬頻網路涵蓋情形，也可督促業者提升機房端至雲端的連外傳輸頻寬。

另外，NCC也持續要求電信業者改善交通運輸沿線訊號涵蓋不足問題，其中包括台鐵東部幹線、桃園機場捷運沿線及台北往返桃園機場國內區間訊號品質，翁柏宗表示，業者已在今年2月完成桃園機場至台北市區涵蓋量測及會勘，預計6月前可望有初步改善成果。(編輯：陳永昌) 1070314