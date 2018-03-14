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衛武營1.2億管風琴曝光 亞洲規模最大

中央社2018/03/14 15:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯高雄14日電）高雄衛武營預計10月正式開幕，衛武營音樂廳的管風琴今天搶先曝光，這座由德國製造的管風琴，造價新台幣1.2億元，共有9194支音管，是亞洲表演場館中規模最大。

文化部長鄭麗君、高雄市長陳菊，今天上午訪察將在10月開幕、占地10公頃的高雄衛武營國家藝術文化中心，其中葡萄園式音樂廳以盒中盒概念設計建造，採用超高建築聲學規格N15，在廳院結構體後再蓋一間房子包覆，其中四周加裝防震彈簧、橡膠，有效阻隔外界雜音。

全球第一座葡萄園式音樂廳座位在柏林愛樂音樂廳，以環繞式設計，讓觀眾圍著舞台環形而坐，每一排的座椅高度也都不同，讓聽眾可在任何一個角度都能聽見聲音。

衛武營音樂廳也設計可升降的「反響板」，可隨演出團隊的編制大小，調整反響板高度，今天也邀請NSO國家交響樂團首席李宜錦、中提琴首席黃瑞儀、大提琴副首席連亦先、鋼琴家王佩瑤組成四重奏演出，並將反響板高度降低，讓聲音更為集中，有如戴耳機聽音樂。

音樂廳兩側上方有著竹子造型的管風琴，由德國管風琴製造商Johannes Klais Orgelbau承製，台南神學院教會音樂系副教授劉信宏說，「這是德國廠商蓋過有史以來最大的管風琴，也是亞洲音樂廳最大」。

衛武營的管風琴造價1.2億元，有9194支音管、127個音栓，劉信宏說，「音栓就像是開關，可以調整聲音，127個音栓就像是有127個人在裡面」。

早期管風琴全都是機械設置，還要有助手坐在旁邊幫忙控制，但衛武營的管風琴則改成半自動，用電腦就能操控。

管風琴在國外的運用很普及，不只古典樂、巴洛克音樂會用到管風琴，像是NBA球賽中也用管風琴的音效，國外爵士樂也都有管風琴配置。

劉信宏指出，衛武營的管風琴可從古典彈到現代，集結當今管風琴的各種功能，未來也會安排教育課程，讓小朋友可到音管後看聲音的音波律動，讓更多人認識管風琴。（編輯：施燕飛/張芷瑄）1070314

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