樹醫師不治療樹木 推動防治結核病

（中央社記者黃旭昇新北14日電）台大醫院內科部整合醫學科主治醫師樹金忠，姓氏罕見。他說，全台灣可能只有兩戶姓樹，他們家就有8人。樹金忠曾被暱稱啄木鳥，不過，樹醫師不是治療樹木，他是胸腔內科醫師。

樹金忠為台灣大學醫學系內科助理教授，他也是疾病管制署結核病防治專家委員，今天出席新北市政府衛生局的肺結核高風險免費篩檢記者會。

樹金忠的罕見姓氏引起在場媒體側目，他受訪時表示，祖籍是中國江蘇鹽城，父親從大陸隨軍隊來台，自己是來台第二代。但父親沉默寡言，少提到自己的族譜，他小學6年級時，父親就過世。