〈工商界提建言〉談惠台措施 林伯豐：資金與人才流動

工商協進會今 (14) 日舉行理監事聯席會議，工商協進會理事長林伯豐表示，資金與人才流動是國際化且無可避免的，盼政府能做出有利台灣的決策，也希望立法院刪除公司法第 27 條，持續檢討不合時宜的法規；此外，他也盼勞檢能回歸正常化，以溫和不對立方式進行。

工商協進會今日舉辦第 24 屆第 16 次理監事會議，並邀請經濟部長沈榮津出席演講。針對中國提出的 31 項惠台措施，林伯豐認為，資金跟人才的流動是國際化的，資金與企業會往獲利佳或上市本益比較佳的國家移動，人才會往高薪、有發揮空間或創新創業空間的地方移動，這是無可避免的。