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〈工商界提建言〉談惠台措施 林伯豐：資金與人才流動

鉅亨網2018/03/14 15:20
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工商協進會今 (14) 日舉行理監事聯席會議，工商協進會理事長林伯豐表示，資金與人才流動是國際化且無可避免的，盼政府能做出有利台灣的決策，也希望立法院刪除公司法第 27 條，持續檢討不合時宜的法規；此外，他也盼勞檢能回歸正常化，以溫和不對立方式進行。

工商協進會今日舉辦第 24 屆第 16 次理監事會議，並邀請經濟部長沈榮津出席演講。針對中國提出的 31 項惠台措施，林伯豐認為，資金跟人才的流動是國際化的，資金與企業會往獲利佳或上市本益比較佳的國家移動，人才會往高薪、有發揮空間或創新創業空間的地方移動，這是無可避免的。

林伯豐強調，如何留住高端人才，提供溫和成長的經濟政策相當重要，盼政府能做出對台灣有利的決策，並重視兩岸關係現況，化解對立氣氛。

談及公司法修法部分，林伯豐表示，盼立法院能通過行政院版本，刪除公司法第 27 條，也就是取消法人董事限制，他指出，工商界認為，此舉將會影響法人投資企業的意願，建議政府予以重視與協調，持續檢討不合時宜的法規，改善投資環境並與國際接軌。

勞基修正新法已於 3 月 1 日上路，林伯豐指出，雖然相關實施細節待檢討，呼籲取消員工出差適用七休一的規定，其已對企業造成實質的影響，盼勞動部能儘速蒐集各界意見，給予妥善規範，讓企業能在合理的營運彈性下運作，他並表示，盼勞檢能回歸正常化，以溫和不對立的方式進行。

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