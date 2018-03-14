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川普開除國務卿提勒森之後 接任人選龐培歐是誰？

鉅亨網2018/03/14 15:19
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美國總統川普 13 日上午宣布撤換國務卿提勒森，遺缺將由中央情報局局長龐培歐 (Mike Pompeo) 接任，而中情局局長的遺缺將由中情局副局長 Gina Hapsel 接手，為擔任此職位的第一位女性。

以下為即將接任國務卿的龐培歐背景介紹：

龐培歐的背景和職業生涯

龐培歐在西點軍校以全年級第一名的成績畢業，於哈佛法學院畢業後，他在華盛頓特區從事有關法律的工作，之後他創立一家名為 Thayer Aerospace 的航空公司。隨後轉職成為油田設備製造、分銷和服務的 Sentry International 公司總裁。

2010 年，龐培歐取代民主黨候選人，並在茶黨和科氏兄弟的幫助下成為堪薩斯州第 4 區的代表。在 2011 年到 2017 年間，他在眾議院就職三屆代表，作為眾議院情報委員會的一員，他做事積極。

除了公開質疑前國務卿希拉蕊柯林頓在班加西攻擊事件中有疏失外，龐培歐在 2016 年總統大選前，促使維基解密公開一系列不利於希拉蕊的的電子郵件。他的這些行為，引發民主黨人士，對於他被任命擔任中情局局長感到擔憂。

龐培歐在中情局的記錄和對外交政策的看法

川普在 2017 年 1 月任命龐培歐擔任中情局局長，在新政府與情報部門之間不和諧的情況下，龐培歐的任命被視為微妙的局面。

龐培歐與川普關係密切，曾被指控操縱通俄調查。此外，龐培歐對酷刑等問題的看法與總統一致，他認為「酷刑有效」，並且他覺得坐水凳並不屬水刑的一種，他亦試圖使國內監視計劃有更大的發展餘地。

作為美國重要外交官員之一，龐培歐對伊朗核協議的看法，與川普的看法相當接近，他預計會對伊朗和北韓採取更為強硬的手段。政府官員表示，現在撤換提勒森的部分動機為，在川普與金正恩會面前，川普希望龐培歐能上位。

龐培歐的身價

提勒森為石油公司埃克森美孚的前執行長，當年手持約 1.8 億美元的退休方案，擔任國務卿，而龐培歐當中情局局長時，年薪約為 18.5 萬美元，當他為國會成員時，薪水約為 17.4 萬美元。

根據 2014 年響應性政治中心公佈的排名，龐培歐的總資產價值約為 34.5 萬美元，在個人財富方面，在 435 名眾議員中排名第 311 位。

川普指派 Gina Haspel 將成為中央情報局局長

在參議院確認後，中情局局長一缺將由目前副局長 Gina Haspel 接替，Haspel 將成為第一位擔任中情局局長的女性，自 1985 年以來，她一直在中情局工作。

她大部分的職業生涯都在中情局臥底情報網工作，據《紐約時報》報導，Haspel 在 2002 年時，參與對被拘留者的酷刑，隨後摧毀訊問的影像片段，這些嫌疑人被施以水刑並推去撞牆，導致 2013 年時，參議員 Dianne Feinstein 阻止 Haspel 被任命為中情局國家秘密服務一員。

她在中情局裡備受尊重，並因對抗恐怖主義，獲 Donovan 獎、情報功績獎章以及公務員最高榮譽的「總統獎」等。

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