看好台灣FMCG市場　柏炬引進韓國銷售第一的洗沐用品

看到都市人每天都承受各種煩惱，導致慢性疲勞、失眠、皮膚過敏、掉髮等狀況越來越嚴重。不規律的生活習慣、缺乏運動、吸煙喝酒、日積月累的壓力，所有問題當然不能一次性解決，生活中每天都要接觸食品和洗護產品更是不能馬虎。

韓流來襲，從戲劇、娛樂、3C、美食一直到生活用品的引進，這股熱潮在台灣早已隨處可見。近年來韓國人也越來越重視養生的觀念，從食品、醫美一直到洗護、化妝用品都講究需要有天然的成分。柏炬看好這股風氣，跨海引進「think nature享自然」系列產品，提供給消費者更多自然的好選擇。

有感於此，柏炬總經理邱文鵬受訪時提到，在選擇這類型產品時，要能不需要擔心經濟負擔，又能對大自然和消費者有利，所以特別選擇進口不添加任何人工香料及人工色素的think nature植萃精油洗沐系列產品。

因為這系列的產品蘊含超過95%以上的天然成分，另外更是純天然香料萃取，把有害成分及存疑成分統統排除不使用，像是硫酸鹽表面活性劑、矽樹脂精油、礦物質精油、6種防腐劑、苯氧乙醇、焦油色素、人工香料、PEG-150及咪唑烷基脲等。而這些成分均出自美國的非營利環保機構環境工作組織EWG (Environmental Working Group)認證的1~3級的安心處方，對皮膚的刺激相對較小，是溫和的護膚品牌。

在韓國當地，think nature引領從20多歲的青少年，便開始重視髮量的潮流，像think nature的植萃精油健髮洗髮精，結合健髮與成分天然的優點，並含有經韓國食藥安全處認證的泛醇、水楊酸和吡啶硫酮鋅液成分，能夠幫助緩解頭皮不適等的症狀。此外，這類型的產品弱酸性也很重要，一般來說，PH值介於5至6，是屬於較低刺激且温和沐浴露，蘊含膠原因子及積雪草複合物，便能鎖住肌膚水分，即使在沐浴後肌膚也能感覺很水潤。

邱文鵬也提到，韓國這個系列品牌商品，前後花費了3年的時間研發，即便不添加人工香料，但藉由100%天然精油調香，散發出自然的花香和草本香氛卻受到很多消費者的喜愛。但相對的，少了這些有害化學物質和人工香料的產品，成本相對提高些許多。在韓國，因為think nature持續堅持使用自然的成分和100%天然的精油製作，因此才成為現在韓國年輕人間最受歡迎的品牌。



▲think nature在韓國當地的藥妝店如Olive young，上市短短不到一年的時間，就引發了缺貨風暴，並成為各大代購評選必買的商品之一。（圖／資料照片）

邱文鵬表示，接下來3月底也將陸續於美華泰、屈臣氏以及康是美等實體通路上架，讓消費者更容易購得商品。先前(3/8~3/12)第一波在MOMO購物網的首賣活動，創下相當傲人的成績。他有信心這樣的商品，也會成為台灣人喜愛的主流，也特別呼籲消費者，避免使用太多人工香料、人工色素等有害化學成分，才是為後代子孫著想的最好方式。