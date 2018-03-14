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陶博館特展　旅行青蛙、豬血糕沾花生粉紫砂壺吸睛

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/14 15:38
▲陶博館「聚焦台灣」展出的紫砂壺作品，壺鈕一為蟾蜍、一為螃蟹，被聯想為手機遊戲「旅行青蛙」與牠的好朋友螃蟹，相當吸睛。（圖／新北市陶瓷博物館提供）
▲陶博館「聚焦台灣」展出的紫砂壺作品，壺鈕一為蟾蜍、一為螃蟹，被聯想為手機遊戲「旅行青蛙」與牠的好朋友螃蟹，相當吸睛。（圖／新北市陶瓷博物館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館「紫砂漫遊‧聚焦台灣」特展已超過6萬人次參觀，來自世界各地紫砂壺都各具特色，其中四方壺製作技法如同「豬血糕沾花生粉」般地把細砂均勻貼附在壺身上，令人印象深；另外，還有壺鈕以螃蟹、蟾蜍為造形的紫砂壺，如同真實版的手機遊戲「旅行青蛙」，吸引民眾目光。

陶博館即日至6月18日在館內3樓特展室展出「紫砂漫遊‧聚焦台灣」，「紫砂經典集」展區中有26件世界各地紫砂壺相關造形及技藝的經典之作，其中17世紀末到18世紀初的紫砂鋪砂「鄭荊玉製」款四方壺為台灣私人收藏品。

鄭荊玉是清代製方器的高手，這件作品器身方正，壺鈕、壺腳、壺把等轉折處都是方形直角的造形，壺身以鑲身筒技法成形，並均勻鋪滿淺色細砂，簡單地來說是把壺身的四面平均沾滿砂，而這珍貴紫砂壺的製作技法被參觀的民眾形容為「豬血糕沾花生粉」，讓藝術創作具有庶民美食的親切感。

另外，在同一展區展出的紫砂滿彩「漢珍」款竹節壺的壺身、壺嘴及壺把皆為仿竹節造形，壺鈕為三足蟾蜍形，並飾以釉上彩及山水圖，是18世紀的流行壺之一。而紫砂蟹鈕桂花砂扁燈壺飾滿金黃色桂花砂，壺鈕以螃蟹為造形，扁圓形壺身，上下僅一指寬，製作難度超高，燒成機率極低，螃蟹另有科甲及第之意。

由於兩支紫砂壺的壺鈕一為蟾蜍、一為螃蟹，立刻被聯想到風靡全台的手機遊戲「旅行青蛙」與牠的好朋友螃蟹，民眾紛紛拿起手機拍照打卡，原來17、18世紀就有真實版的旅蛙！

陶博館館長吳秀慈表示，紫砂壺是相對青花瓷風靡全球外的另一經典，宜興製造生產的紫砂壺在大航海時代傳遞至各國，成為各地茶壺的原形及典範，更造成17世紀以來風行世界的飲茶風尚。「紫砂漫遊‧聚焦台灣」規畫3大主題「紫砂茶器在國際舞台的登場」、「紫砂茶器與台灣的相遇」及「台灣茶器新天地」真實呈現紫砂壺400年來影響飲茶文化的風貌，歡迎有興趣的民眾前來欣賞。

關鍵字陶博館紫砂壺旅行青蛙豬血糕
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