桃園農博下月一日開幕　三主題九行程嬉遊桃園

市長鄭文燦說，這次農博延續去年試辦時推動的理念，就是用循環經濟、地景藝術、綠色生活以及科技農業做為整個規畫的主軸。所以今年，有六大主題區，一共25個展覽館。分別是：智慧科技、特色產業、文創藝術、在地生活、多元文化以及環境永續六大主題區。這次觀光旅遊局配合農博，特別推出了9條的旅行路線，每條路線各有其特色和主題。

第一個主題是適合情侶旅遊的「好甜蜜路線」。第一條路線「愛情鐘塔一日遊」，包括了白沙岬燈塔的蔚藍海岸、純白燈塔再加上愛情鐘聲。第二條路線「甜蜜德意一日遊」，是到八德的巧克力共和國。另外，還可以造訪埤塘生態公園。第三條路線「桐花古道一日遊」，則是楊梅的保甲古道，這是秀才里的桐花步道。我們在楊梅發展了好幾條的步道系統，這條保甲古道的生態維護的相當好，步道是由石板堆砌而成，非常推薦前往體驗。

第二個主題叫做「好運氣路線」，第一條路線「好神保庇一日遊」，到桃園的土地公文化館，體驗桃園的在地文化。土地公文化館是以民俗為主題的文化館。希望有好神保佑，每個人心誠則靈。再來，第二條路線「古剎潮音一日遊」，到大溪月眉休閒農業區，造訪月眉觀音亭，同時也是台灣最早的碼頭，大溪的渡船頭。另外也可以到齋明寺，遠眺整個大漢溪的壯闊景色或是到中正公園欣賞崁津落日都是絕妙的享受。第三條路線「品老茶趣」，則可以造訪大溪老茶廠，體驗老茶廠的百年茶香餘韻，沏茶的過程象徵沖掉壞運氣，泡出美好的味覺新體驗。

第三個主題叫做「好稀奇路線」，首先就是「珍愛藻礁一日遊」，由專業的環教老師帶領，認識目前保存最完整的日治初期燈塔和千年藻礁、菟葵和酋婦蟹。再來是「沙丘機器人二日遊」，第一天探索台版的撒哈拉沙漠「草漯沙丘」。第二天再祥儀機器人夢工廠以及南僑觀光工廠體驗DIY的樂趣。第三條路線「慈湖吊橋行二日遊」，探訪全台最長的懸索橋「新溪口吊橋」，見識大漢溪與群山環抱的壯闊風景、遊覽後慈湖祕境並揭開塵封半世紀的祕境管制區，參觀防空隧道、戰時五院辦公室；第二天造訪福源茶場、源友咖啡文化館。

鄭文燦表示，觀旅局這次推出的3大主題9條路線，不僅串結了特色生態旅遊路線，也將開發潛力景點和企業產業議題特色結合。在體驗保存傳統文化的同時，也尋求文化的創新，讓年輕一代的朋友攜老協幼共同參與，體驗桃園旅遊獨特的魅力。