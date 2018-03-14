〈財政部立院備詢〉明年推統一發票新兌獎方式 手續費

財政部長許虞哲今 (14) 日赴立法院財委會進行業務報告並備詢，其中宣布明 (2019) 年 1 月 1 日起，將推出官方版統一發票網路 App 以及 24 小時兌獎服務，估計每張兌現手續費將由 15.8 元下降至 9 元左右，國庫每年手續費支出可節省 8000 萬元。

許虞哲表示，過去統一發票兌獎方式，想要兌領現金只能到全國約 1500 郵局據點兌換，未來包括 4 大超商、美廉社、全聯、一銀、彰銀、農業金庫、基層農漁會信合社等單位，皆加入獎金兌換行列，兌現據點增至將近 1.3 萬處，而郵局以後則不提供兌領獎服務。