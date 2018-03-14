台北米其林名單揭曉 米其林概念股看這3檔

台灣餐飲業界的年度大事《台北米其林指南》今 (14) 日正式公布首屆評鑑名單，共有 20 家餐廳摘星，其中，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團旗下君品酒店館內頤宮中餐廳奪下唯一的 3 星評比，而寒舍 (2739-TW) 旗下台北喜來登館內請客樓拿下 2 星，亞都 (5703-TW) 旗下台北亞都麗緻飯店館內天香樓也拿下 1 星，成為米其林概念股。

上市櫃飯店業者包括晶華 (2707-TW)、國賓 (2704-TW) 和六福 (2705-TW) 館內均擁有不少知名餐廳，不過，在這次評比中，僅寒舍和亞都摘星，顯然相當不容易，要留意的是，雲朗觀光集團旗下雲品雖是上市公司，但業績範圍尚未涵蓋君品酒店。