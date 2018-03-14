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中國研發成功全球大數據查詢速度最快、性價比最高伺服

鉅亨網2018/03/14 15:31
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經過一個多月的嚴審，TPCxT-BB 在 TPC 官網發佈，中科曙光 (603019-CN) 全新一代自主研發的雙路機架伺服器 1620-G30 伺服器集群性能和性價比雙雙破世界紀錄。

曙光股價
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中新網報導，該伺服器集群在 30TB 的資料規模上以每分鐘完成 3383.95 次大數據查詢的速度，每次查詢的成本為 307.86 美元的優異成績成為全球大數據查詢速度最快，性價比最高的伺服器。

TPCxT-BB(TPCBenchmark　Express-BigBench) 是國際標準組織 TPC 應對大數據技術趨勢而開發的一款專業級評測大數據系統性能的工業測試工具，目前作為全球通用標準使用。該標準為國內外伺服器廠家、大數據服務供應商以及終端業務使用者所認可，其發佈的成績在大數據相關行業中具有廣泛而又深遠的影響力。

新華網引述中科曙光副總裁秦曉寧介紹，這次測試，包括管理節點在內，均採用曙光 I620-G30 伺服器，該伺服器是基於英特爾 (INTC-US) 可擴展處理器平台全新開發的一款具有廣泛用途的雙路伺服器，通過架構的升級、平台的優化、以及技術創新使得該伺服器非常契合大數據的應用場景。

秦曉甯說，此次 I620-G30 集群的大數據查詢資料測試成績，性能方面，在 30TB 資料規模上每分鐘完成大數據查詢次數相對於上一個世界紀錄性能高出 1 倍以上；成本方面，每分鐘每次的均攤成本相對上一個世界紀錄節約了將近一半。

秦曉寧表示，此次 TPC 測試成績創全球紀錄，標誌著曙光伺服器在產品成熟度、伺服器國際標準化進程中邁出了具有里程碑意義的一步。

多年來，中科曙光在中國「863」計畫重大專項支持下，一直致力於在高性能電腦領域的探索與研發，先後研製成功了百萬億次和千萬億次高性能電腦系統。

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