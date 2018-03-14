百貨零售協會大會 台北101員工獲優良楷模

（中央社記者朱則瑋台北14日電）中華民國百貨零售企業協會第七屆第三次會員大會今天舉行，頒發多項獎項，其中，106年度「優良從業人員楷模」由台北101商場客服部同仁何語葳獲得。

其中，亞太零售商聯盟(FAPRA)企業責任亞太大獎台灣區優勝由遠東百貨榮獲，百貨零售企業楷模則由遠東SOGO百貨拿下。

106年度「優良從業人員楷模」由台北101商場客服部何語葳獲得，根據協會提供的資料，何語葳在101擔任服務工作大約4年，她把在工作上的甘苦和實務經驗規畫為「e化」和系統化，例如失物找拾、物品租借，搭配資訊單位寫新系統，不但能夠提供顧客快速查找，更能減少紙本的浪費。

106年度「優良從業人員」獲獎的有遠百的馮茂智、李柏叡；漢神洪玉靜、王文秀；台北101江心宜；遠東巨城徐子立、鄭世傑；遠東SOGO百貨劉嘉琪、黃微琳；統領百貨古燕珍、董毓芳；統一百華張雅婷、簡家豪；京站實業簡奕哲、花嘉銳。

百貨協會理事長徐雪芳致詞時表示，對百貨零售業來說，要提升競爭力，除了品質、價格、服務三個基本條件之外，還要加上創新，才可以因應大環境的重重挑戰。目前大數據、物聯網、AI人工智慧等日新月異的科技已日漸深入影響日常生活，百貨人更應該積極發揮創新能力，借助新科技的力量在品質、服務各方面做出差異化，才能帶給顧客完美的體驗。（編輯：林孟汝）1070314