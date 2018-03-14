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百貨零售協會大會 台北101員工獲優良楷模

中央社2018/03/14 15:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北14日電）中華民國百貨零售企業協會第七屆第三次會員大會今天舉行，頒發多項獎項，其中，106年度「優良從業人員楷模」由台北101商場客服部同仁何語葳獲得。

中華民國百貨零售企業協會第七屆第三次會員大會今天在遠東百貨企業總部17樓多功能議室舉行，總計有近70個會員參與，包括遠東百貨、漢神百貨、台北101、遠東SOGO百貨、京站實業等業者。

現場除了邀請三聯科技協理彭志輝進行「公共安全檢查耐震評估與地震預警簡介」專題演講，也頒發2017FAPRA企業責任亞太大獎台灣區優勝、百貨零售企業楷模、106年度優良從業人員楷模表揚等。

其中，亞太零售商聯盟(FAPRA)企業責任亞太大獎台灣區優勝由遠東百貨榮獲，百貨零售企業楷模則由遠東SOGO百貨拿下。

106年度「優良從業人員楷模」由台北101商場客服部何語葳獲得，根據協會提供的資料，何語葳在101擔任服務工作大約4年，她把在工作上的甘苦和實務經驗規畫為「e化」和系統化，例如失物找拾、物品租借，搭配資訊單位寫新系統，不但能夠提供顧客快速查找，更能減少紙本的浪費。

106年度「優良從業人員」獲獎的有遠百的馮茂智、李柏叡；漢神洪玉靜、王文秀；台北101江心宜；遠東巨城徐子立、鄭世傑；遠東SOGO百貨劉嘉琪、黃微琳；統領百貨古燕珍、董毓芳；統一百華張雅婷、簡家豪；京站實業簡奕哲、花嘉銳。

百貨協會理事長徐雪芳致詞時表示，對百貨零售業來說，要提升競爭力，除了品質、價格、服務三個基本條件之外，還要加上創新，才可以因應大環境的重重挑戰。目前大數據、物聯網、AI人工智慧等日新月異的科技已日漸深入影響日常生活，百貨人更應該積極發揮創新能力，借助新科技的力量在品質、服務各方面做出差異化，才能帶給顧客完美的體驗。（編輯：林孟汝）1070314

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