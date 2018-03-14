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中央社

全球暖化 世界30多地區部分物種恐滅絕

中央社2018/03/14 15:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）最新分析報告今天指出，全球暖化恐導致世界上30多個生物多樣性最高地區的動植物面臨滅絕風險。

美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，這份保育團體世界自然基金會（WWF）委託進行的分析報告指出，如果全球氣溫上升，亞馬遜雨林（Amazon）、加拉巴戈斯群島（Galapagos islands）、澳洲西南部和馬達加斯加（Madagascar）等30多個多樣性高且野生動物豐富的地區的近8萬個動植物，恐將在未來數十年內絕種。

如果氣溫上升攝氏4.5度，非洲象等動物恐面臨缺乏足夠水源的窘境，印度巽得班斯（Sundarbans）地區96%的老虎繁殖地恐都將沉入水中。

然而，如果氣溫升幅控制在攝氏2度以內，也就是2015年巴黎氣候協定所設的全球性目標，減損的物種則可限縮在25%以內。

世界自然基金會說：「全球生物多樣性將在下個世紀面臨重創，除非我們盡力做一切能做的。」

「我們必須將全球平均溫度升幅維持在最低值。」

分析報告刊登在科學期刊「氣候變遷」（ClimaticChange）。

這項報告著眼於33個「優先地區」（PriorityPlaces），這些地區擁有世界上最豐富和最罕見的陸生物種，包括具代表性、瀕危或地區特有的動植物。

這些地區包括智利南部、喜馬拉雅山東部、南非獨特的凡波斯生態區（Fynbos）、印尼婆羅洲（Borneo）、蘇門答臘（Sumatra）、納米沙漠、西非、澳洲西南部、東非海岸和非洲南部的米揚博林地（MiomboWoodlands）。

研究團隊觀察氣候變遷對近8萬陸生植物、哺乳動物、鳥類、兩棲動物和爬蟲類物種影響。

在未進行任何減碳措施的「一切照舊」情況下，氣溫升高攝氏4.5度，69%的亞馬遜區域植物物種有局部滅絕風險。

報告說，米揚博林地則恐喪失90%兩棲動物、86%鳥類和80%哺乳動物。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070314

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