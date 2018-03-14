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中央社

通緝犯扮工人行竊 自認天衣無縫仍遭逮

中央社2018/03/14 15:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）法網恢恢，42歲通緝犯林男失業又需錢孔急，便喬裝工人到北市興隆公宅工地偷電纜線變賣，還騎走現場一輛未拔鑰匙的機車後丟棄，食髓知味過6天後重返工地時遭警方逮捕。

台北市政府警察局文山第一分局木柵派出所員警陳冠羽於3月2日受理報案，一名在興隆公共住宅二區工地上班的劉姓民眾自稱機車遭竊，他說因忘記將車鑰匙取下而遭人偷竊騎走。

陳冠羽隨即調閱周邊相關監視器畫面查看，發現竊嫌頭戴工程帽且手拿工具，卻在工地鬼鬼祟祟徘徊，後來發現有輛機車鑰匙未拔，左顧右盼後趁機騎走，並將偷到手的工具和電纜線拿到資源回收場變賣，隨後將機車丟棄在新北市中和區。

警方不到兩天就將機車尋回，但查訪沿線店家及工地人員，發現這名竊賊並未在事發工地上班，所有工人也都沒見過這個人。

但食髓知味的林男自認天衣無縫，竟大膽於3月8日重返文山區興隆路四段的工地工作，適逢巡邏警員陳冠羽眼尖發現，當場逮個正著，盤查後發現林男還是公共危險及竊盜案的通緝犯。

林男供稱自己因無預警遭公司解雇，加上又需要生活費，認為工地出入的工人眾多，所以才變裝成工人到工地竊取電纜線，剛好看到有機車鑰匙沒拔，才心生歹念竊車，全案移送法辦。（編輯：劉政權）1070314

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