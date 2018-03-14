NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈嘉義花文大戰　洪耀福：即將回常態APP併入電信帳單　小心金額破表跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

歐股盤前─貿易戰憂慮升溫 指數期貨漲跌互見

鉅亨網2018/03/14 15:35
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國總統川普計畫對中國進口商品加徵關稅，市場擔心引發貿易戰；週三 (14 日) 歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 3 點 27 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 1.41%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.03%，德國 DAX 指數期貨下跌 2.18%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.09%。

根據 CNBC 報導，川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，市場對貿易戰的憂慮，再度升溫。

據傳美國貿易代表賴海哲和貿易委員會主任納瓦羅，已向川普提交對中國進口商品加徵關稅的計畫，金額為 300 億美元，但川普期望的金額，顯然遠高於此。

除有意對中國進口商品加徵關稅外，川普昨天的另一項「創舉」，是宣布開除國務卿提勒森，受上述消息影響，週二美股走低，道瓊工業指數收跌 0.68%，標普 500 指數收跌 0.64%，那斯達克指數收跌 1.02%。

產業消息方面，包括 Adidas、擁有多個時尚品牌的 Inditex 集團、保德信 (Prudential)，以及英國連鎖超市 Morrisons，都將發布營收。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週三上午 10 點，公布工業生產與就業數據。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
中國研發成功全球大數據查詢...〈手錶刷卡時代來臨〉Gar...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan