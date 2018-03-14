縮差距 中國將統一全國和地方GDP核算法

（中央社台北14日電）中國國家統計局新聞發言人毛盛勇今天說，中國將從2019年起統一全國和地方生產毛額（GDP）核算基礎和方法，以縮小全國GDP總量和地方GDP數據之間的差距。

路透中文網報導，毛盛勇14日在中國國務院新聞辦公室記者會中，作了上述表示。

他還提到，2017年中國人均國民收入還不到9000美元，處於全球較低水準。中國仍屬於開發中國家。

2017年中國城鄉居民的恩格爾系數（Engel'sCoefficient）為29.3%，降至30%以內，比2012年回落了3.7個百分點。從國際經驗來看，發達國家或富足國家的恩格爾系數一般在20%至30%之間。