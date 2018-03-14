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中央社

縮差距 中國將統一全國和地方GDP核算法

中央社2018/03/14 15:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北14日電）中國國家統計局新聞發言人毛盛勇今天說，中國將從2019年起統一全國和地方生產毛額（GDP）核算基礎和方法，以縮小全國GDP總量和地方GDP數據之間的差距。

路透中文網報導，毛盛勇14日在中國國務院新聞辦公室記者會中，作了上述表示。

他還提到，2017年中國人均國民收入還不到9000美元，處於全球較低水準。中國仍屬於開發中國家。

2017年中國城鄉居民的恩格爾系數（Engel'sCoefficient）為29.3%，降至30%以內，比2012年回落了3.7個百分點。從國際經驗來看，發達國家或富足國家的恩格爾系數一般在20%至30%之間。

恩格爾系數是指居民消費支出中用於食品菸酒的支出占整個消費支出的比重。

對此，毛盛勇表示，中國的恩格爾系數雖進入發達國家的行列，但人均國民收入水準、人均GDP水準、國民收入分配情況、人均受教育程度以及人均預期壽命等指標，特別是人均國民收入去年還不到9000美元，所以在全球還處於較低水準。

他說：「我國現在處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變；我們仍然是世界上最大的發展中（開發中）國家的國際地位沒有變。所以，發展仍然是執政興國的第一要務。」（編輯：周慧盈/張淑伶）1070314

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