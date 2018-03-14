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中央社

日膳食費250元不夠 體育署要為選手加菜

中央社2018/03/14 15:33
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者陳朝福高雄14日電）舉重教練林敬能批國家運動訓練中心伙食太差。體育署副署長王水文今天說，會調整膳食費，將由三主食三副食增加為四主食四副食，也會改善宿舍擁擠等問題。

協助郭婞淳在台北世界大學動會打破世界紀錄、為地主留下舉重金牌的教練林敬能，在臉書發文指國家運動訓練中心伙食不佳，也在受訪時提及住宿環境問題。

王水文今天南下國家運動訓練中心與部分教練和選手座談，了解目前國訓中心支援現況及教練選手需求，以策進國訓中心儘速改善伙食與住宿等問題。

王水文表示，不會讓教練和選手委曲，教練和選手是國訓中心的主人，體育署和國訓中心全力協助。

王水文說，膳食將由三主食三副食增加為四主食四副食，至於每星期三的主食牛排日，考量有人不吃牛肉，將增加豬、羊、雞等食材供多樣選擇，並多採購鮮魚、鮮乳等生鮮食品。

至於選手每人的日膳食費新台幣250元，王水文說，由國訓中心調整，如果經費不足由體育署支援，這不是問題。

由於國訓中心宿舍改建中，選手反映宿舍擁擠與沒有鞋櫃等問題，王水文除了指示工作人員接洽附近的旅館解決，並採購鞋櫃和衣櫃等家具。

王水文中午與選手一起用餐，主食有牛排和多樣蔬果，餐廳工作人員一旦發現餐點快取用完時隨時補貨，王水文說，取用餐不限量。

現場有選手表示，相關問題曾多次反映過，不能因有重量級的金牌教練說重話及見報了，才獲得重視及改善。

國訓中心選手每人日膳食費250元，已12年未調整。選手表示，午餐的菜色可以，林敬能批評的應是早餐和晚餐的菜色，因此才有選手會於晚餐時選擇報備外食。（編輯：陳清芳）1070314

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