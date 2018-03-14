日膳食費250元不夠 體育署要為選手加菜

（中央社記者陳朝福高雄14日電）舉重教練林敬能批國家運動訓練中心伙食太差。體育署副署長王水文今天說，會調整膳食費，將由三主食三副食增加為四主食四副食，也會改善宿舍擁擠等問題。

協助郭婞淳在台北世界大學動會打破世界紀錄、為地主留下舉重金牌的教練林敬能，在臉書發文指國家運動訓練中心伙食不佳，也在受訪時提及住宿環境問題。

王水文今天南下國家運動訓練中心與部分教練和選手座談，了解目前國訓中心支援現況及教練選手需求，以策進國訓中心儘速改善伙食與住宿等問題。

王水文表示，不會讓教練和選手委曲，教練和選手是國訓中心的主人，體育署和國訓中心全力協助。