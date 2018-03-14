上節目力挺性騷擾法官　司法院要查陳志祥

前北高行法官陳鴻斌被控騷擾女助理，職務法庭再審時改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發各界一片譁然，受命法官陳志祥近日更在電視節目上，大力「捍衛」自己的判決。中華民國法官協會今（14）日嚴重邀情陳志祥停止發表此類言論，並請求對陳進行法官評鑑，司法院也指出，將檢視陳志祥發表的相關意見，如有違背法官倫理規範的情勢，將採取必要的職務監督措施。

中華民國法官協會聲明，在司法院職務法庭再審案件引發社會軒然大波之際，職務法庭之陳志祥法官一再接受廣播、電視等媒體訪問，雖力圖澄清見解，然諸多發言內容，均有造成被害人再度傷害之可能，本會嚴正要求陳法官立即停止對外發表此類言論，且請求對陳法官進行法官評鑑，自律是否有違反法官倫理規範之情事。消息一出，網友一片好評，紛紛按讚。