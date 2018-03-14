上節目力挺性騷擾法官　司法院要查陳志祥

前北高行法官陳鴻斌被控騷擾女助理，職務法庭再審時改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發各界一片譁然，受命法官陳志祥近日更在電視節目上，大力「捍衛」自己的判決。中華民國法官協會今（14）日嚴重邀情陳志祥停止發表此類言論，並請求對陳進行法官評鑑，司法院也指出，將檢視陳志祥發表的相關意見，如有違背法官倫理規範的情勢，將採取必要的職務監督措施。
中華民國法官協會聲明，在司法院職務法庭再審案件引發社會軒然大波之際，職務法庭之陳志祥法官一再接受廣播、電視等媒體訪問，雖力圖澄清見解，然諸多發言內容，均有造成被害人再度傷害之可能，本會嚴正要求陳法官立即停止對外發表此類言論，且請求對陳法官進行法官評鑑，自律是否有違反法官倫理規範之情事。消息一出，網友一片好評，紛紛按讚。
司法院也針對陳志祥的言論表示，陳志祥近日逕以法官身分，接受廣播訪問、參加談話性電視節目，發表個人具有爭議性之意見，引起各界議論。司法院為維護司法公信力、匡正法官不當言行，將檢視陳志祥於相關節目所發表之意見，如其確有違背法官倫理規範之情事，將採取必要之職務監督措施，以維持法官應遵循之紀律。
陳志祥當時在節目上說，陳鴻斌案根本不是性騷擾，原判決認定事實有誤，本來8件錯誤行為，經重新認定後僅成立3件，依「罪刑相當原則」，不需剝奪陳鴻斌的法官身分。他強調，陳鴻斌是試圖發展婚外情未遂，沒嚴重到要剝奪陳的法官身分，「法官是人，會犯錯，犯輕錯給予輕度懲罰，犯重罪給予重度懲罰」，並稱如果要迎合輿論的話，「就不必設法官，輿論審判就好了嘛」！