日股收黑 終結連4紅

（中央社東京14日綜合外電報導）東京股市今天收跌，終止連續4個交易日以來的漲勢，主因美國總統川普撤換國務卿，加上媒體報導他打算對中國祭出新關稅，引發投資人了結獲利，拖累大盤。

日經225指數收盤跌0.87%，或190.81點，來到21777.29點。東證指數收盤跌0.45%，或7.82%，來到1743.21點。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）告訴法新社：「連續4天上漲後，投資人了結短期獲利。」

貿易戰隱憂日增，引發歐美股市相繼收黑，日股今天跟進開低。川普宣布開除國務卿提勒森（RexTillerson ），改提名現任中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），市場對此感到不安。市場分析師認為提勒森支持自由市場，憂心蓬佩奧在貿易議題方面，恐採取更強硬的路線。