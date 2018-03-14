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中央社

繁星放榜 滿級分讀中醫語文班錄取牙醫系

中央社2018/03/14 15:35
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社台北14日綜合報導）繁星放榜，嘉義高中黃瑀?滿級分卻選擇就讀中醫系。武陵高中語文資優班廖亭亭，錄取北醫牙醫。永平高中社區學生繁星亮眼，桃園光啟錄取比例高達96.5%。六龜高中不提供放榜資料。

107學年大學繁星推薦第1類至7類今天公告錄取結果。新北市立永平高中共有41名學生獲得「繁星推薦」，並有學生通過高雄醫學大學醫學系第一階段篩選。生物奧林匹亞選手彭盛暘錄取台灣大學藥學系，就讀人文實驗班的李昱瑾順利進入政治大學資訊管理學系，從小喜歡創作的吳承豫進入台灣藝術大學，林子牧錄取清華大學電機資訊學院學士班。

永平高中校長劉淑芬表示，就近入學的社區學生在學測表現亮眼，都以興趣選填志願，也順利錄取心目中的理想科系。在地就學讓孩子有更好的學習機會，師長也能以專業輔導學生，讓學生能適性適才，多元發展。

另外，新北市竹林中學錄取率近六成，其中國立大學錄取率達四成，又其中台、清、交、成功、政大等知名大學及醫學相關科系錄取率更高達六成，成績不錯。

桃園市武陵高中，今年有4位通過醫學系第一階段。第一類組語文資優班廖亭亭，錄取北醫牙醫學系最為特別。蘇子旻錄取陽明大學牙醫學系。黃雨虹錄取台大外文系。數理資優班王凡林錄取台大機械工程。翁維謙錄取台大經濟系。

武陵高中校長林清波表示，今年武陵高中透過繁星計劃錄取3位台灣大學非常不容易，而就讀第一類組語文資優班廖亭亭，透過計畫錄取北醫牙醫學系則是最為特別。

桃園市光啟高中參與繁星計畫學生人數共28名，共計27人錄取，錄取比例高達96.5%，其中國立大學人數達10人，繁星錄取成績斐然。光啟高中董事長黃東榮表示，「繁星計畫」是近年來高中生通往國立大學和私立醫大的直達車。

光啟高中學生劉明儒在國中時期只有英文單科表現亮眼，又因未達規定服務時數無法進入公立高中，最後透過繁星資格，錄取「國立台灣師範大學教育學系」。

國立苗栗高中有102人上榜，錄取人數全國第2多，其中國立大學46人，不乏台、清、成、政等頂尖大學及醫學大學，表現亮眼。

另外，今年學測獲滿級分的苗栗縣榜首、建台中學學生陳以妮，原以醫學系為目標，經志向探索評估後，選讀法律系，繁星錄取台大法律系法學組。竹南高中陳禹旗自小父母離異，透過繁星推薦，如願錄取國立成功大學資源工程學系。國立苑裡高中雙胞胎姊妹許可姍、許可欣，繁星計畫分別錄取台北醫學大學牙醫學系、中國醫藥大學藥劑學系。

嘉義高中校長劉永堂說，嘉中今年有2名學測獲滿級分考生，依自己興趣與志願，選擇繁星推薦就讀中醫及資工；黃瑀?錄取中國醫藥大學中醫系，是嘉中第一位選擇就讀中醫系的滿級分學生；另一名學測獲滿級分的黃嘉宏，平時就愛看推理小說，尤其喜愛福爾摩斯的推理邏輯，因此選擇繁星推薦錄取台大資工系，將以研究AI人工智慧為目標，希望未來成為資訊工程師。

嘉義的竹崎高中也有2人錄取台大；其中林盈萱錄取台大外文系，是學校第一位錄取台大外文系的學生。

高雄市六龜高中畢業班學生在大學學測成績失利，引發社會關注並成了新聞焦點，今天繁星計畫成績放榜，學校以新聞稿聲明將不提供放榜資訊。

高雄女中畢業班學生胡千蓉決定棄頂標學測成績選擇唸台藝大，她說了解戲劇表演可能面臨工作不穩定的狀況，不過她「已準備好未來過苦日子」。

高雄女中畢業班今年繁星錄取表現優異，通過醫學系篩選計有8名；正式錄取8名，有台大法律學系法學組、陽明大學生物醫學工程學系等，其中胡千蓉錄取台藝大戲劇學系，她為了逐夢，毅然決然從自然組跨組選擇戲劇。

另外，台東高中今年繁星錄取名單，34人錄取國立大學，其中張庭禎錄取台灣大學；另外，段子愚未參加學測，直接錄取加拿大英屬哥倫比亞大學心理系，他說，平常在學校就當同學的「心靈導師」。

台東女中繁星推薦錄取47人，其中巫品瑩錄取台灣大學電機工程學系。台東高級商業職業學校推薦14位13位上榜，其中6位原住民，中低收學生有4位，1位腦麻身障生錄取義守大學。蘭嶼中學有1位錄取東華大學。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070314

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