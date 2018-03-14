廣編／有共鳴！【隔牆有詭】預告引靈異照

近期以鬼屋為題材的電影，在《溫徹斯特鬼屋》帶領之下，又再度成為熱門題材，即將在本週五上映的新片【隔牆有詭】則安排單親媽媽為了躲避家暴威脅，帶領三個孩子搬進一間詭事處處的老宅。更吸引不少網友在電影預告下留言分享各自遇到的詭異故事，當中不乏跟宿舍、租屋等有關，引起熱烈迴響。
由年輕的導演兄弟檔康得立克兄弟（Jon & James Kondelik）聯手編劇與導演的【隔牆有詭】，在洛杉磯打造了一幢老舊陰冷、毫無生氣的「詭屋」，層出的詭異事件更由屋子牆內發生。導演之一的詹姆士康得立克表示：「我們想拍部簡單、風格化、更有新意的影片，從房子的觀點去發展新的劇情，取代一般一家人住進鬼屋的故事。」至於電影中小孩拼命往樓梯跑的同時，牆面上的相框一一掉落，嚇壞小孩的場景，原來用小小的訣竅就讓鏡頭下的畫面更加詭譎，導演瓊恩康得立克說：「我們把繩子串接釘在牆上的小洞，在洞裡塞進泥沙，當繩子一被用力拉起，那感覺棒極了！」
電影劇情裡看似有自己意識的房子，更是讓來家裡作客的妙齡少女，不由自主地被吸引到暗處牆角，消失無蹤。詭事重重的劇情，更讓不少紛紛網友在片商臉書上張貼的預告片底下，分享各自的鬼故事！有網友分享大學同學在午夜女宿自己一個人在公用浴室洗澡，放水的水龍頭竟流出超長不間斷的頭髮，嚇得她泡泡滿身就逃回寢室。甚至還有正在找房子的網友，分享房仲拍給他的照片，被看得到的網友說照片裡的鏡子裡面很「熱鬧」！
雖然普遍大眾都害怕房子鬧鬼，但導演檔康得立克兄弟在拍攝的時候最怕的卻另有其物！【隔牆有詭】片場設在洛杉磯，劇組在拍攝時才發現場景位於飛機航道底下，每五分鐘就有飛機從上方略過，加上電影裡的童星演出有時間限制，不能過度工作，因此成了這組恐怖片導演最頭痛的難題，所以每次拍攝都得在兩個鏡頭裡完成！這次角色演出為了孩子非常犧牲的受虐母親，演員凡妮莎安潔兒（Vanessa Angel）說：「我過去很少演出這麼悲苦、創傷這麼深的角色，」她認為這是個好機會去磨練自己比較暗黑、痛苦上的情緒表演，「加上是難得的中年女主角的位置。」凡妮莎一語道出好萊塢女星常遇到中年之後沒有角色可以參演的處境。【隔牆有詭】將於本週五（3月16日）全臺上映，双喜電影發行。