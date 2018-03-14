廣編／有共鳴！【隔牆有詭】預告引靈異照

近期以鬼屋為題材的電影，在《溫徹斯特鬼屋》帶領之下，又再度成為熱門題材，即將在本週五上映的新片【隔牆有詭】則安排單親媽媽為了躲避家暴威脅，帶領三個孩子搬進一間詭事處處的老宅。更吸引不少網友在電影預告下留言分享各自遇到的詭異故事，當中不乏跟宿舍、租屋等有關，引起熱烈迴響。

由年輕的導演兄弟檔康得立克兄弟（Jon & James Kondelik）聯手編劇與導演的【隔牆有詭】，在洛杉磯打造了一幢老舊陰冷、毫無生氣的「詭屋」，層出的詭異事件更由屋子牆內發生。導演之一的詹姆士康得立克表示：「我們想拍部簡單、風格化、更有新意的影片，從房子的觀點去發展新的劇情，取代一般一家人住進鬼屋的故事。」至於電影中小孩拼命往樓梯跑的同時，牆面上的相框一一掉落，嚇壞小孩的場景，原來用小小的訣竅就讓鏡頭下的畫面更加詭譎，導演瓊恩康得立克說：「我們把繩子串接釘在牆上的小洞，在洞裡塞進泥沙，當繩子一被用力拉起，那感覺棒極了！」