休市風波 林聰賢：農委會概括承受

民進黨籍立委鄭運鵬質詢時說，這次事件是一堂價值新台幣200萬元的產銷調節課，因為相關因應花費耕鋤補助每公頃7.5萬元，共21公頃，計157.5萬元，再加上預冷電費42.5萬元，共計200萬元。

他並說，第二次休市3天有做因應，價格就回穩了，花費200萬元相對於農委會的年度預算，根本是鳳毛麟角，重點是要做因應、預警。

國民黨立委王惠美質詢指出，為因應第二次休市3天後開市當天貨量過大，要求出貨總量達1500公噸的六大盤商不能出貨，當天少600公噸才穩定價格，不然菜價恐怕崩了。

林聰賢回應，重點是市場需求多少、就送多少供應量，價、量就可以平穩，若農會、生產合作社把事情承擔起來，問題就不會存在，農會存在的功能就是要為農民將產銷做好。

林聰賢的回應引發王惠美及同黨籍立委張麗善不滿，強調產銷調控是農委會的責任；張麗善並提出排定今年休市會議紀錄，對林聰賢上午接受聯訪時說全國農會對休市安排沒意見，提出反駁。

張麗善說，中華民國農會提出有很多作物是每日連續性採收，生鮮不耐儲存、無法連續3天不採收，若連續休市3天，不僅農作物品質變差、價格不佳，開市日將3天的貨一次出貨，恐怕賤價傷農。

她還說，中華民國農會還強烈建議休市日勿連續休市超過2天以上，避免生產銷售失調，影響生產者的收益。

林聰賢說，他沒有說都由農會處理，農委會會概括承受，他的意思是農會本來就要幫助農民。（編輯：黃瑞弘）1070314