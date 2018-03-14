NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈嘉義花文大戰　洪耀福：即將回常態APP併入電信帳單　小心金額破表跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

休市風波 林聰賢：農委會概括承受

中央社2018/03/14 15:40
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊淑閔台北14日電）台北果菜批發市場休市風波，藍委質疑農委會主委林聰賢將產銷調控責任推給農會，並提出資料強調全國農會早就質疑休市3天會釀禍。林聰賢說，農委會概括承受，沒有要推給農會。

立法院經濟委員會今天安排農委會業務報告，林聰賢於備詢時，就台北果菜市場休市衝擊菜價議題相關質詢，做以上答覆。

民進黨籍立委鄭運鵬質詢時說，這次事件是一堂價值新台幣200萬元的產銷調節課，因為相關因應花費耕鋤補助每公頃7.5萬元，共21公頃，計157.5萬元，再加上預冷電費42.5萬元，共計200萬元。

他並說，第二次休市3天有做因應，價格就回穩了，花費200萬元相對於農委會的年度預算，根本是鳳毛麟角，重點是要做因應、預警。

國民黨立委王惠美質詢指出，為因應第二次休市3天後開市當天貨量過大，要求出貨總量達1500公噸的六大盤商不能出貨，當天少600公噸才穩定價格，不然菜價恐怕崩了。

林聰賢回應，重點是市場需求多少、就送多少供應量，價、量就可以平穩，若農會、生產合作社把事情承擔起來，問題就不會存在，農會存在的功能就是要為農民將產銷做好。

林聰賢的回應引發王惠美及同黨籍立委張麗善不滿，強調產銷調控是農委會的責任；張麗善並提出排定今年休市會議紀錄，對林聰賢上午接受聯訪時說全國農會對休市安排沒意見，提出反駁。

張麗善說，中華民國農會提出有很多作物是每日連續性採收，生鮮不耐儲存、無法連續3天不採收，若連續休市3天，不僅農作物品質變差、價格不佳，開市日將3天的貨一次出貨，恐怕賤價傷農。

她還說，中華民國農會還強烈建議休市日勿連續休市超過2天以上，避免生產銷售失調，影響生產者的收益。

林聰賢說，他沒有說都由農會處理，農委會會概括承受，他的意思是農會本來就要幫助農民。（編輯：黃瑞弘）1070314

中國不換發陸客赴台領隊證？...宏碁電競氣勢旺 拚擠下戴爾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan