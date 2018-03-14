找回健康　美兆「微生理功能評估」從源頭做起

現代人重視健康管理，定期從事健康檢查的人越來越多，不過，健檢數字正常就等於健康過關嗎？不少人雖然從健檢數字看來沒什麼大問題，但是失眠、頭痛、怕冷、容易疲倦等小毛病仍層出不窮，就算看了醫生也沒用。美兆國際健康管理機構總院長賴美淑表示，這些小毛病反映出基本生理功能出了問題。

不少人有這樣的經驗，健康檢查數據一切正常，但身體就是大小毛病不斷，包括疲倦、睡眠障礙、痠痛等「症頭」持續影響生活品質。其實，這些毛病就是基本生理功能失衡的警訊，未來極可能衍生為疾病。因此，正確的健檢觀念不是「找疾病」，而是要透過最新的「微生理功能評估」，從源頭找回每個人的健康。

賴美淑指出，從美兆超過 200 萬人次的大數據資料庫分析， 15% 的人透過健檢及早發現疾病，仍有 75% 的民眾雖然未檢查出病灶(亞健康族群)，卻有肥胖、睡眠障礙、疲倦、憂鬱、痠痛等諸多小問題，這些生理功能失衡發出的警訊，若是置之不理，極可能衍生為疾病。

因此，美兆指出，最新的健檢觀念應是從源頭著手，才是健康促進的王道。美兆研發部門參考國外文獻、權威功能性醫學單位推薦之核心檢驗項目，整合出「微生理功能評估」( micro- physiological function assessment )。有別於坊間「早期發現、早期治療」的健檢原則，美兆微生理評估的精神在於「更早發現、更早預防」，從生理功能失衡的原因及源頭，及早著手因應。

美兆顧問楊素俐進一步指出，從大數據中發現，消化吸收、慢性發炎、賀爾蒙與關鍵的生理、生化作用有緊密關聯，如果身體長期處於過度壓力，就會拖垮這些生理功能的平衡，只要及早透析生理功能變化，給予適當調整，即可逆轉情勢，免於疾病的威脅。

美兆強調，健康檢查的目的不應該只為了「找疾病」，更應該要「找回健康」。 6 年來，經由微生理功能評估以及後續專業人員的建議，引導民眾從營養、運動、改變生活習慣著手，美兆已成功幫助許多人往更理想的健康前進。