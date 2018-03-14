NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈嘉義花文大戰　洪耀福：即將回常態APP併入電信帳單　小心金額破表跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

宏碁電競氣勢旺 拚擠下戴爾當美國霸主

中央社2018/03/14 15:48
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠宏碁今天舉辦年度供應商大會，合計超過150人出席，宏碁董事長陳俊聖發下豪語，今年電競最大目標是在美國市場擠下戴爾（Dell）登上第一名。

陳俊聖今天會前受訪表示，今天是宏碁一年一度的供應商大會，利用這個機會向宏碁在供應鏈方面的合作夥伴，感謝他們多年來給宏碁的協助，同時也與供應鏈夥伴分享宏碁接下來要做的事情，希望大家能夠共創未來。

就宏碁事業而言，陳俊聖認為短期最重要的事情仍然是電競，去年宏碁電競出貨量倍增，今年1月到2月的電競出貨量也接近倍增；另一個重點是宏碁商用產品線，從最高端的超級電腦到伺服器、解決方案軟體、商用個人電腦（PC），加上智慧交通、StarVR頭戴式顯示器，都屬於商業應用領域。

他強調，今年宏碁電競最大目標，是在美國電競市場做到第一名，目前宏碁在當地排名第二，僅次於戴爾；為了達到這個目標，宏碁要能提供最好的產品，請大家拭目以待今年5月將在紐約舉辦的宏碁全球產品發表會。

陳俊聖進一步表示，智慧型手機已完全變成紅海市場，宏碁需絞盡腦汁想出突圍方式，例如在電腦市場已透過電競突圍，在手機方面利用360度相機、智慧佛珠等裝置做另一番突圍，希望能夠「另創藍海」。

他說，宏碁轉型的第一部曲是轉虧為盈，第二部曲是轉型過程，明天他在美銀美林證券舉辦的投資論壇中，將談論宏碁轉型的第三部曲永續經營，希望宏碁能成為因應外部環境變化而不斷產生新公司的公司（acompany that creates companies）。

針對宏碁旗下小金雞上市櫃進度，陳俊聖表示，一切仍依照計畫進行當中，今年上半年應該可以看到成果；目前宏碁旗下新事業都規劃在台灣上市櫃，但是不排除在其他市場上市櫃的機會。（編輯：黃國倫）1070314

休市風波 林聰賢：農委會...無畏束縛把握時光 霍金一生...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan