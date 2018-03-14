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中央社

無畏束縛把握時光 霍金一生探索宇宙奧祕

中央社2018/03/14 15:49
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國物理學家霍金與世長辭，享壽76歲。他是英國當代最著名的科學家，因患有肌萎縮性脊髓側索硬化症，一生多在輪椅上度過，但他把每天當最後一天，奉獻一生致力解開宇宙奧祕。

霍金被喻為是繼愛因斯坦（Albert Einstein）後最才華洋溢的理論物理學家，他辭世的3月14日，正好是愛因斯坦139歲生日。

霍金（Stephen Hawking）出生於1942年1月8日，也就是現代科學之父伽利略（Galileo Galilei）逝世的300年後。霍金相信投入科學研究是他的使命，但命運卻殘酷地對待他。

霍金因患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis, ALS）而癱瘓，一生多數時間在輪椅上度過。肌萎縮性脊髓側索硬化症是一種運動神經元疾病，俗稱「漸凍症」，會攻擊控制自主動作的神經元。

值得關注的是，霍金無畏只能活幾年的預言，克服了行動和語言能力逐漸衰退的身體狀況。這種症狀導致他癱瘓，只能透過電腦語音合成器溝通。

法新社報導，霍金曾寫道：「常有人問我：你對患有肌萎縮性脊髓側索硬化症有什麼感想？答案是，沒什麼想法。我試著盡可能過著正常生活，對於自己的病不要想太多，或不要對因為生病而不能做很多事感到遺憾，雖然這種事其實不多。」

不過，霍金一點都不平凡。

在他日益失去用處的軀殼之下，藏著一顆思想敏銳的頭腦，陶醉於宇宙世界本質，亟欲探索宇宙是如何形成，以及可能如何結束。

他曾說：「我的目標很簡單，就是徹底了解宇宙，探究宇宙為什麼是這個模樣，以及到底為什麼存在。」

霍金對宇宙的研究，大多聚焦於結合關於時空的相對論，以及探究宇宙最小分子行為的量子理論，以解釋宇宙起源以及如何運行。

1974年，霍金在32歲時進入英國聲望卓著的科學機構皇家學會（Royal Society），成為最年輕的研究員之一。

1979年，霍金獲得劍橋大學盧卡斯數學教授職位，從牛津大學搬到劍橋大學，研究理論天文學和宇宙起源論。上一個獲得這個職位的是17世紀英國科學家牛頓（Isaac Newton）。

霍金最終於2007年65歲時，測試牛頓的萬有引力定律，他在美國體驗無重力飛行，作為心中盼望的次軌道太空飛行的序曲。

他不是把這趟旅程視為生日禮物而已。他說，他想向世人展現，身體殘障不會阻礙他達成目標，也想激發大家對太空的興趣，他相信人類的命運在太空。

霍金說：「我覺得，如果不進入太空，人類沒有未來。我相信地球生命處於日益升高的風險之中，可能在天災中毀滅，像是突然發生的全球暖化、核子戰爭與基因工程病毒等危險。」

他更近期曾說，人工智慧可能有助根除疾病與貧窮，但警告潛藏的危險性。他說：「簡而言之，成功創造人工智慧，可能是人類文明史上的最大事件。」

霍金2016年在劍橋大學新人工智慧研究中心開幕典禮上說：「人工智慧有好處，但也會帶來危險，就像威力強大的自主武器，或是能讓少數人壓制許多人的新方法。」

霍金1956年與魏德（Jane Wilde）結婚，育有3名子女。兩人結婚25年後分開，之後霍金娶了曾當他看護的梅森（Elaine Mason），這段婚姻在家暴指控中破碎。

霍金與魏德的愛情故事翻拍成2014年電影「愛的萬物論」（The Theory of Everything），英國演員艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）憑著飾演霍金的表現，榮獲奧斯卡金像獎最佳男主角肯定。

霍金也讚賞艾迪瑞德曼獲頒小金人的演技，據稱他曾說，他在欣賞這部片時，覺得是在看自己。

他也是2013年紀錄片「霍金」（Hawking）的主角，他在片中反映他的人生態度，他說：「由於每一天可能是我的最後一天，我渴望善用每分每秒。」（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070314

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