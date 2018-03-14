影／全亞洲最大單一劇院　軍事基地翻轉為藝術中心

衛武營國家藝術文化中心預計今（107）年10月正式開幕，高雄市長陳菊今（14）日與文化部長鄭麗君一同訪察，現場體驗擁有國際級聲響設計與效果、且是全台唯一的葡萄園式音樂廳，陳菊欣慰衛武營能於卸任前開放，內部設施規格新穎先進，高雄市民都抱持高度期待，相信也不會失望。

陳菊說，衛武營從她參與爭取、動土，到即將開放營運，過程中無不充滿期待，今年是任期最後一年，如期如質開幕她滿是歡喜，感謝各界的協助幫忙，除市民充滿期待，市府也一直透過春天藝術節等活動培養藝文人口，相信開幕後不會讓大家失望，高雄不再是文化沙漠，可望成為南臺灣或全台灣表演藝術重鎮。



▲高雄市長陳菊與文化部長鄭麗君一同體驗擁有國際級聲響設計與效果的葡萄園式音樂廳。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.14）



▲國家交響樂團（NSO）樂團首席李宜錦、中提琴首席黃瑞儀、大提琴副首席連亦先、鋼琴家王佩瑤等組成四重奏現場示範演奏。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.14）

衛武營國家藝術文化中心已於去年10月報竣，實質工程近入尾聲，目前正進行各種設備驗收改善及調校優化，上午陳菊與鄭麗君前往聽取準藝術總監簡文彬的導覽解說，並親自走訪獨一無二的葡萄園式音樂廳，聆賞國家交響樂團首席演奏家悠揚的演奏示範，體驗引進德國的近萬支管風琴的音效魅力。



▲文化部長鄭麗君與高雄市長陳菊開心的跟音樂家們合影。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.14）

鄭麗君表示，感謝陳市長和市府團隊，在推動過程中給予諸多協助，衛武營過去包括變更設計、發包方式，有工程介面問題，曾呈現停滯狀態，過程中文化部、市府團隊攜手合作克服瓶頸、一同解決問題，這是中央和地方執行力的展現， 10月將可如期如質開幕，帶動南台藝術生活升級。



▲文化部長鄭麗君感謝陳菊市長在過程中給予協助。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.14）

音樂廳採用超高建築聲學規格N15，以盒中盒為設計概念建造，廳院四周加裝防震彈簧和橡膠，有效阻絕外界雜音的傳遞。舞台位於建物最下層，觀眾席環繞舞台周圍，被隔板分置錯落如同葡萄園，可讓不同高度位置的觀眾享受最佳的聲音和視野，帶給音樂愛好者絕佳的聲音效果。

衛武營國家藝術文化中心除擁有2000席的音樂廳，內部場域設施還有2260席的大型歌劇院、1254席和1094席的戲劇院，以及470席小型的表演廳，預計啟用後，將成為全臺最大的藝文場館，也是全亞洲最大單一劇院建築體。