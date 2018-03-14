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分析師：政治紛擾只帶來小動盪 股市會擔心的是貿易戰

鉅亨網2018/03/14 16:08
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美國總統川普近來持續為股市帶來不確定性，周二他開除了國務卿 Rex Tillerson，造成美股下跌。不過分析師認為，除非貿易戰真正開打，否則這類新聞頭條雖然會使市場動盪，但不至於帶來拋售。

據《CNBC》報導，瑞士信貸首席美國市場策略師 Jonathan Golub 表示，從歷史的角度來看，政治頭條新聞帶給市場的困擾，為時只有約 15 分鐘，接下來市場就會繼續前進。

Golub 說：「我認為這同樣適用於貿易困擾。如果這是以全面貿易戰結尾，那會很糟糕，但在這個時間，我們離這裡還很遠。」

當周二國務卿 Tillerson 確定走人時，市場出現了一波動盪，但很快就穩定下來。周二下午才是美股下滑的重心，這時影響市場最重要的新聞，可能是川普打算針對中國，在技術、服裝與各類進口品廣泛徵關稅，此外，還考慮對投資與簽證做出限制。

美股在 2 月初脫離高點，那時引發股市下挫的主因，在於利率問題，而非政治人事變局。

Strategas 政策研究主管 Dan Clifton 表示，Tillerson 的離開無疑還會帶來其他的變動，不過，這不會造成市場長期的動盪。 

Golub 則形容，投資人進入股市，投資的是在全球經營，而且能推出良好產品的企業，而不是投資白宮。

貿易戰則是另一個層次的問題。自川普上任以來，貿易一直是市場的擔憂，隨著他宣布對鋼鋁課稅，這個恐懼再被喚醒。

Clifton 說，如果美國開始和中國貿易戰，或更大的地緣政治風險，這會是成為市場更大的擔憂。對中國商品的關稅規模或高於預期，可能帶來負面影響。

QMA 投資組合經理 Edward Keon 表示，減稅與放鬆監管是市場的利多，不過在貿易上，市場擔心目前的情況可能失控。而川普禁止博通收購一事，則是另一個逆流。

Keon 說，禁止對科技公司的收購，恐有負面效應，這也可能使科技公司的估值下降。

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