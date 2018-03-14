〈美擴大陸商品課稅〉PCB、光學元件業者密切注意

張陳浩指出，美國總統川普擬對來自中國電信設備及科技產品可能高達 100 項產品課徵關稅的消息，為今晨美股收盤下跌的重要原因，其中尤其是科技類股 Nasdaq 指數及費城半導體指數下挫超過 1% 最為嚴重，也造成今天台股指數的連動收低終場下跌 56.83 點或 0.51%，集中市場加權股價指數收在 11038.8 點。

中美貿易戰一觸即發，根據外電報導，美國總統川普擬對來自中國總金額高達 600 億美元電信設備及科技產品課徵關稅，包括 PCB 及手機光學零組件廠商則在密切注意美方將開出的清單，證券分析張陳浩指出，美方此一決策方向在於防堵華為及中國大陸開發 5G 通訊的進展。

在此一美國政府決策方向的背後，張陳浩指出，川普政府祭出「保護智慧財產權」的理由，防堵來自中國包括華為等局端設備及相關產品；同時，更深一層的意義在防止目前研發 5G 通訊技術領先的中國大陸更加壯大。

張陳浩說明，在中國研發 5G 通訊技術領先之下，美國祭可能祭出制裁的手段，主要在於警告全球各通訊、局端設備廠商不要投靠中國大陸一方，否則，未來即使開發出進一步的成果，其合作開發的設備產品，也將無法出口到美國，或甚至在美國課徵高關稅措施下，根本沒有市場競爭力。

至於美國對高達 600 億美元的中國大陸電信設備及科技產品可能遭美國課徵關稅，台廠產品有關連的，包含伺服器、基地台，PCB 生產廠如健鼎 (3044-TW) 去年營收 458.19 億元，就產品比重來看，伺服器及基地台板占 14.3%，但健鼎表示，伺服器及基地台板客戶為 HP 及 DELL，與中國大陸電信沒有關係都沒有。

而生產伺服器及基地台板占營收 2-3 成的先豐通訊 (5349-TW) 則表示，該公司基地台板客戶主要為如易利信的歐系廠商，交貨地點主要在歐洲，少部分在中國大陸，與中國大陸電信局端設備商無關，且華為也不是先豐客戶。

華通 PCB 交貨華為的部分包括伺服器及基地台板、手機板，但華通在伺服器及基地台板交貨給華為的數量極少。

至於手機光學元件廠部分，對於外電報導美國總統川普擬對來自中國電信設備及科技產品可能高達 100 項產品課徵關稅的消息，公司方面正在了解中。

其他如光耀科 (3428-TW)、先進光電 (3362-TW) 則表示，本身為零組件供應商，對於終端產品遭受貿易制裁的狀況，應是由 EMS 或 ODM 廠面對，同時，至少現在也要看到美國制裁產品的清單才能進一步了解。