對台事務具特殊性 李義虎：仍須國台辦承擔

（中央社記者繆宗翰北京14日電）北京大學台灣研究院院長李義虎今天表示，對台事務有特殊性，需要國台辦承擔處理。對於中共中央對台工作領導小組與港澳工作協調小組合併傳聞，他沒有聽說，也不予置評。

另外，李義虎也否認中共19大報告中含有明確「對台統一時間表」，僅表示中共會將「解決台灣問題」納入「完成中華民族偉大復興」的進程中。

中國國務院昨天向中國第13屆全國人民代表大會一次會議提出機構改革方案，據傳將合併的台灣事務辦公室和港澳事務辦公室未見調整。但港媒隨後報導，未來可能由中共中央對台工作領導小組與港澳工作協調小組合併。