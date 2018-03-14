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雙子星開發案招商 柯文哲：賣相非常好

中央社2018/03/14 16:00
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北14日電）台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案今天舉行招商說明會。台北市長柯文哲指出，目前期程是3月底前上網公告，9月展開甄審作業，希望明年3月可以確定得標廠商。

台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案又被稱為「雙子星開發案」。柯文哲出席說明會時說，雙子星案歷經多次流標，估計得標金額約新台幣700億元，金額相當龐大，動見觀瞻。這個投資案牽涉整個後車站未來10多年的都更，希望能夠成功。

他表示，過去軸線翻轉是政治口號，但他上任3年來，大概都已經完成。

柯文哲說，包括整個北門重現、北門廣場整理完善、國光客運搬遷，還有台北郵局與鐵道博物館正在陸續整修中。三井倉庫搬移預計今年完成，整個以北門為中心的西區門戶計畫，現在幾乎已經完成。

他指出，硬體改進過程中，市府也思考引進軟體，從2017年台北燈節開始，以西門町為中心，明顯讓西門町生意好很多。據他所知，過去有些店家月租30萬元，辦完燈節月租變成80萬元，聽說還讓阿宗麵線「舀到手扭傷」。

柯文哲說，初步資料顯示，2018台北燈節從西門町到北門，與去年同期相較，台北地下街業績增加70%。

他表示，西區現在相當活絡，台北車站六鐵共構，每天出入人數約52萬，過年期間會到60多萬。人流代表金流，因此，雙子星開發案就商業上來說，「賣相變好」。

柯文哲說，市府還要再花22億元，拆掉北門對面的房子，鐵路警察局未來也會搬遷。站在北門看，對面有鐵道博物館、後面有台北郵局，整個是公園廣場，因此，雙子星是個「賣相非常好」的投資案。（編輯：李錫璋）1070314

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