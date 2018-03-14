中山一派出所涉包庇酒店業者 4警羈押禁見

台北地檢署12日指揮調查局北部地區機動工作站，以及台北市政府警察局督察室、政風室、中山分局，至中山一派出所等17處地點搜索，查扣相關資料，並約談林姓派出所所長及3名警員，以及酒店業者、白手套等14人到案釐清案情。

檢調獲報，中山一派出所轄區內的某間酒店業者，涉嫌在2、3年前開始，為避免警方常到店內臨檢影響營業，在臨檢前通風報信，按月支付現金等賄賂警察。

另一名鮑姓業者被指控涉嫌擔任中間人，台北地方法院審理後認為，無法證明鮑男有行賄的情形，因此裁定新台幣10萬元交保。

檢方訊後在13日凌晨向北院聲請羈押禁見林姓派出所所長及3名員警、巫姓與胡姓酒店業者、鮑姓中間人。

北院法官13日晚上6時左右開羈押庭，在今天下午3時左右做出裁定。

雖然這4名員警均否認犯行，但北院根據扣案的帳冊、手機監聽譯文、蒐證畫面、手機Line等偵查卷證據及證人、被告證述，認定這4名員警涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪，罪嫌重大，有串滅證、逃亡之虞；為讓案件後續偵查及審判等相關刑事程序順利進行，有羈押禁止接見通信的必要。

而在巫姓酒店首腦及胡姓酒店股東部分，巫女否認行賄，胡女則坦承犯行，但對行賄情節避重就輕；法官根據相關卷證資料，認為巫女涉犯違背職務行賄罪等罪嫌，巫姓首腦及胡女也有串滅證、逃亡之虞，因此裁定羈押禁見。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070314