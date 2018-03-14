NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈嘉義花文大戰　洪耀福：即將回常態APP併入電信帳單　小心金額破表跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
保庇

這個神明很少見／地底下的拾玖仙公

保庇2018/03/14 16:02
這個神明很少見／地底下的拾玖仙公（圖／保庇）
這個神明很少見／地底下的拾玖仙公（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）在雲林虎尾有一塊農地，此農地的負責人為林榮富老先生。這塊地原本是虎尾糖廠的地，由林榮富先生的祖父承租下來，後傳到林榮富先生的父親林俊傑（不是歌王的那個林俊傑）時才向虎尾糖廠將地購買下來。

林俊傑老先生將地買下後，每天到田裡耕種都覺得身體怪怪的，過了一段時間更是臥病在床，到各大醫院看診、醫治都找不到病因，就連醫術權威都束手無策；走投無路下，他只好求神問卜，在一次六房媽的降旨指示，林老先生才知道，原來在這塊土地下葬有十九位先人……

拾玖仙公金身。圖片來源：文化資源地理資訊系統
拾玖仙公金身。圖片來源：文化資源地理資訊系統

這十九位先人（即為拾玖仙公）要求在此地建廟求祀，於是林老先生遂發願建廟，並自願捐出土地；只是積蓄早就都用在醫藥費上的林老先生根本沒錢可以建廟，後經拾玖仙公幾次顯靈扶乩，建廟事宜終於露出一絲希望，在雲林虎尾農會的袐書周四川出面募資、計劃下，新吉里玖仙宮終於在民國七十一年十二月十九日落成，並雕塑一尊拾玖仙公金身奉祀。

玖仙宮落成後，林老先生的怪病也漸漸不藥而癒；玖仙宮靈威畢顯吸引了許多週邊的居民前來祀奉，香火也越來越鼎盛，直至今日，每年農曆的十二月十九、拾玖仙公聖誕日都會有盛大的酬神廟會。

 

資料參考（多看多保庇！）：

新吉里玖仙宮－文化資源地理資訊系統

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字拾玖仙公新吉里玖仙宮雲林虎尾
關西水母娘娘廟　信徒求泉水...看戲看亂彈　共樂軒旗幟飄搖大稻

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan