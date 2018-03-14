這個神明很少見／地底下的拾玖仙公

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）在雲林虎尾有一塊農地，此農地的負責人為林榮富老先生。這塊地原本是虎尾糖廠的地，由林榮富先生的祖父承租下來，後傳到林榮富先生的父親林俊傑（不是歌王的那個林俊傑）時才向虎尾糖廠將地購買下來。

林俊傑老先生將地買下後，每天到田裡耕種都覺得身體怪怪的，過了一段時間更是臥病在床，到各大醫院看診、醫治都找不到病因，就連醫術權威都束手無策；走投無路下，他只好求神問卜，在一次六房媽的降旨指示，林老先生才知道，原來在這塊土地下葬有十九位先人……