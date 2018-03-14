關西水母娘娘廟　信徒求泉水治病終年不斷

早當年地人會經過今日廟旁的道路運送茶葉等商品至外地販賣，而路旁的泉水成為他們的解渴、歇腳之處。所以在日治時期起就有民眾搭小廟祭祀水母娘娘，感恩神明的護佑以及解渴之恩，成為全台灣少數有廟宇、塑像的水母娘娘。

水母娘娘廟位於新竹縣關西鎮仁安里拱子溝，也稱水母亭，是台灣少見的專門祭祀水母娘娘的廟宇，相較於王母娘娘，水母娘娘較鮮為人知。仁安當地因具有豐沛地下水資源，所以舊地名為「水倉」。

而當地人相傳，水母娘娘廟的泉水可以治病，但單純飲用的水跟治病的水是不一樣的，若只是解渴、喝平安的泉水，廟方在廟旁有準備三個儲水塔，供信眾免費取用。但若是要治病，則是以神桌下的泉井水為主。

在2008年新竹縣文化局出版的《緩慢旅行在地樂活》隨手書中，曾有記載水母娘娘的傳說故事，甚至寫說「甜到連螞蟻都爬來嚐」。

書中記載，善良媳婦春英被他的惡婆婆要求每天都要挑水，白衣大仙感念其辛勞，送她可以自動出水的馬鞭，春英不必每天辛苦提水，但惡婆婆發現後卻藏起馬鞭造成水淹全村，春英為了化解水災，情急之下拿了草墊上坐在馬鞭湧出的水源之上，因而成了座下有泉水湧出的仙人，被後世尊奉為水母娘娘。

水母娘娘廟佔地並不大，若不仔細尋找很容易忽略，但到了這裡，自然可以感受到一股有別於都市的幽靜。而信眾求泉水治病的習俗也見證了古早時期醫藥不發達的社會是如何面對身體病痛的疾病，可說是時代的痕跡。

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