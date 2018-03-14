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保時捷台灣分公司正式營運 全新展示中心進軍新北

鉅亨網2018/03/14 16:10
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看好台灣高端車市的成長潛力，不少進口車商陸續收回代理權改為自行開設台灣分公司，保時捷台灣分公司今 (14) 日也正式開始營運，台灣保時捷總裁 Martin Limpert 表示，已計劃未來幾個月內在新北市規劃全新的保時捷展示中心，同時，將導入多款性能車款，提供與德國同步零時差的顧客服務。

台灣保時捷分公司是德國保時捷與過去在台總代理永業合資成立，保時捷銷售在台年年成長，去年新車總掛牌數衝上 3358 台，超乎德國原廠預期，因此，德國原廠高度看好在台灣的成長潛力，在開設台灣分公司後，未來投注資源勢必較過去更多。

事實上，不少國際原廠越來越重視台灣高端車市的消費力，包括賓士、福斯、奧迪和馬自達等過去幾年已陸續成立在台分公司，今年起又有保時捷和來自英國的 Jaguar Land Rover 加入此行列。

台灣保時捷指出，今年除了在台北、桃園、台中和高雄等 6 個地點的經銷商網絡，正計劃未來幾個月內在新北市規劃全新的保時捷展示中心，並進一步與合作夥伴針對現有據點投資升級，打造未來經銷體系的全新樣貌。

除了實體據點的服務品質不斷提升，台灣保時捷今年也將引進第三代 Cayenne 休旅車、911 GT2 RS 和 911 GT3 RS 等性能車型。

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