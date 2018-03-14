守護金門家鄉新生兒 李能緣捐贈保溫箱

以上兩件事的對比凸顯了醫療設備的重要，李能緣因此願意奉獻小小的心力，捐贈新生兒保溫箱，守護家鄉的小生命。

旅居台北的金門古寧頭人李能緣說，媽媽生了10個孩子，只有3個倖存，未能存活的包括一對雙胞胎姊妹，那是金門人在醫療缺乏時代的痛。現有2個孫子的她說，7個月大的孫子出生時只有1200公克，因為保溫箱救了一命，現在健康又活潑。

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）60多年前，李能緣的一對雙胞胎姊姊，因金門醫療資源缺乏未能存活；現在，她早產的孫子因保溫箱保住小命；李能緣今天捐贈輸送型保溫箱給金門醫院，盼守護更多金門的小生命。

新生兒輸送型保溫箱捐贈儀式在衛生福利部金門醫院大廳舉行。院長屠乃方表示，金門地區醫療資源不比醫學中心齊全，若新生兒病況危急，必要時仍需轉診後送到台灣醫學中心診治，保溫箱在新生兒轉診後送過程是必要醫療設備；他感謝李能緣捐贈儀器設備，讓新生命得到保障，造福鄉親。

金醫小兒科代理主任王宇林表示，去年一樁新生兒醫療糾紛，缺少輸送型保溫箱是原因之一，李能緣此時捐贈保溫箱是及時雨，讓第一線工作人員可以大膽關懷新生兒。王宇林並提到，在健保時代，大家只會消費醫療資源，李能緣的慨捐樹立了典範。

輸送型保溫箱早在1月間就已送達金醫；李能緣說，很高興儀器送到的第一天就派上用場，也很開心知道受惠的這對龍鳳胎早產兒現已出院回家了，她說：「這就是我作公益的目標。」

李能緣15歲離開家鄉。她表示，兒時在戰地生活非常辛苦，八二三砲戰炸毀了家，父母辛苦把他們養大，成長過程得到很多人幫助，才會有今天。台南護校畢業後，她保送台北榮民總醫院服務，直到民國85年退休。她說，「感謝孕育我的這塊土地，造就了堅強與茁壯的我，讓我遇到困難有足夠能力克服。」

除了保溫箱，李能緣同時加贈新生兒呼吸甦醒器系統和新生兒正壓呼吸輔助系統各一組。她說，希望能帶給家鄉的新生兒更完整的醫療照護。

捐贈儀式上，小兒科醫師羅靜怡獻花致意。李能緣說，作公益是她存在的價值，能繼續作公益，是她最大的自我期許。她說，如果能力不及，她也會運用說服力，募集資金購贈所需儀器。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070314