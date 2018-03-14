別讓掉髮毀了美　挽救掉髮中醫幫助你

女人對於秀髮的呵護可說是無微不至，更不用說螢光幕前光鮮亮麗的女星們對於寶貝髮絲更是不遺餘力。日前新戲大受歡迎的楊冪，在戲中和黃子韜大談辦公室戀情，沒想到一場浪漫場景中被眼尖的網友發現髮線後移，露出大半個額頭，而楊冪也大方坦承掉髮問題一直困擾著她。

中醫師陳瑞聲表示，在30年臨床專治掉髮經驗裡，現代人以頭皮膚毛囊炎出油掉髮（統稱雄性禿）及圓形禿、鬼剃頭最為常見，圓形禿掉髮的特癥是頭皮出現米粒、或5元、10元硬幣或片狀掉髮。鬼剃頭更嚴重，除了頭部全禿之外，連眉毛、鬍鬚、腋下毛、或下部體毛也會脫落，圓形禿、鬼剃頭掉髮主要的因素，是皮膚鬆弛軟弱無力，無法夾住毛髮而掉，皮膚鬆弛的原因，是皮膚受到壓力，或過度使用藥物，如肌肉鬆弛劑、神經阻斷劑、安眠鎮定劑，加上血液循環不佳，氣血虛、體質比較冷的人所造成。所以要恢復皮膚彈性，治療上唯有用中藥鹿茸促使毛母細胞長髮，大量的人參、黃耆補氣增加紅血球的含氧量，促進血液循環，讓充足的血液供應營養、恢復神經活化，這樣皮膚才成完全恢復彈性，夾住頭髮不再掉，皮膚恢復彈性，讓圓形禿、鬼剃頭不會復發。