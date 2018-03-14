別讓掉髮毀了美　挽救掉髮中醫幫助你

女人對於秀髮的呵護可說是無微不至，更不用說螢光幕前光鮮亮麗的女星們對於寶貝髮絲更是不遺餘力。日前新戲大受歡迎的楊冪，在戲中和黃子韜大談辦公室戀情，沒想到一場浪漫場景中被眼尖的網友發現髮線後移，露出大半個額頭，而楊冪也大方坦承掉髮問題一直困擾著她。
中醫師陳瑞聲表示，在30年臨床專治掉髮經驗裡，現代人以頭皮膚毛囊炎出油掉髮（統稱雄性禿）及圓形禿、鬼剃頭最為常見，圓形禿掉髮的特癥是頭皮出現米粒、或5元、10元硬幣或片狀掉髮。鬼剃頭更嚴重，除了頭部全禿之外，連眉毛、鬍鬚、腋下毛、或下部體毛也會脫落，圓形禿、鬼剃頭掉髮主要的因素，是皮膚鬆弛軟弱無力，無法夾住毛髮而掉，皮膚鬆弛的原因，是皮膚受到壓力，或過度使用藥物，如肌肉鬆弛劑、神經阻斷劑、安眠鎮定劑，加上血液循環不佳，氣血虛、體質比較冷的人所造成。所以要恢復皮膚彈性，治療上唯有用中藥鹿茸促使毛母細胞長髮，大量的人參、黃耆補氣增加紅血球的含氧量，促進血液循環，讓充足的血液供應營養、恢復神經活化，這樣皮膚才成完全恢復彈性，夾住頭髮不再掉，皮膚恢復彈性，讓圓形禿、鬼剃頭不會復發。
雄性禿及頭皮膚細菌感染毛囊炎掉髮，大部分在青春期，荷爾蒙的影響，油脂分泌旺盛，當頭髮出現臭酸味，表示細菌已經入侵感染了，等到頭皮紅腫、癢，長青春痘後，就會開始掉髮，但因以前掉髮還會長出來，所以沒有理會，等到頭髮越長越細，感到有禿時，表示細菌已經進入毛囊內了，細菌刺激會大量分泌油脂，進入毛囊從水狀變膏狀、固狀、片狀，佔據毛囊內空間，所以頭髮越長越細，無法變粗，等到油脂包住頭髮的生長點，頭髮未到老化就掉落了，毛囊內，油脂囤積越來越多，最後阻塞毛囊整個空間、不再長髮，日久就會前額禿或葫蘆禿或平板禿。
在治療上不可殺菌抗屑、過度去油，這樣都會傷到頭皮的脂肪膜，脂肪膜是用來保護頭皮抵抗細菌感染，也不可用防止掉髮洗髮精，因為頭髮有長有掉，頭髮不掉，也沒有空間讓頭髮再長，長時間的阻斷頭髮新陳代謝，等到頭髮老化，再也無法防止掉髮時，頭髮就會變得參差不齊，難以治療，陳醫師表示，雄性禿及毛囊炎掉髮、應用植物酵素，趕走細菌，原理就像益生菌保護好胃的效果一樣，因為細菌是殺不完的，油性的人，大多屬於熱，所以內服清熱解肌，強肝固腎純中藥，讓毛囊內包裹油脂的頭髮，有空間長出來的時候帶出毛囊外，毛囊內沒有油脂佔據，也沒有細菌，這樣頭髮就能恢復健康生長，一段時間後頭髮就會長得粗，感覺比較多了。這個方法，對於治療雄性禿效果不錯。