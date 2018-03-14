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生活

傻眼！女子偷娃娃被抓包　親戚理直氣壯神回覆

生活中心／綜合報導2018/03/14 16:36
▲新莊區某娃娃機台遭竊，一名女子偷娃娃被認出。（圖／取自爆料公社網站）
▲新莊區某娃娃機台遭竊，一名女子偷娃娃被認出。（圖／取自爆料公社網站）

近日新莊區中正路上有一台夾娃娃機遭竊，一名女子不顧旁人眼光，假裝投錢要夾娃娃，實際上是用手在下方娃娃取物口的伸縮桿「撈」，偷竊行徑被老闆全程錄下截圖 PO 網，女子親戚看到後竟理直氣壯說：「賭博的東西害人不淺，我只能怪娃娃機啊」。

夾娃娃機老闆昨（ 13 ）日在臉書社團「爆料公社」指控，有一名女子在他的娃娃機消費，自己明明張貼告示寫下「背景娃娃勿夾」，女子還硬把背景娃娃拉下來，且不斷用伸縮桿「撈」娃娃，看到旁邊有人經過就假裝要投錢，實際上根本用手在下方娃娃取物口的伸縮桿狂撈，老闆將偷竊經過全程錄下截圖 PO 網，並痛批這樣的行為很不可取。


▲旁邊有客人經過，女子假裝拿零錢要投。（圖／取自爆料公社網站）

讓人傻眼的是，一位自稱是女子阿伯的 53 歲男子表示，姪女在娃娃機上每月花 10 幾萬，累積到現在已經砸了 100 多萬，玩到沒錢，她不甘心，勸她不要繼續玩她不聽還離家出走，讓家人找不到人。他直說：「賭博的東西害人不淺啊」、「她以前很乖 怎麼會變這樣 我只能怪娃娃機 」，接著又問網友「假如你是長輩會如何處理？」。

網友們看了則紛紛撻伐「偷東西就是不對！」、「有人經過還敢繼續這樣用......無言」、「好好夾不行嗎？所以人格只剩娃娃？」、「行為偏差就不說了，但他應該是生病了，該帶去心理治療一下，為了娃娃花 100 多萬去夾，這真的沒辦法不管了」、「娃娃到底有什麼好偷的」。

此外，該機台老闆提醒，各位有經營娃娃機的台主要特別小心，並希望大家都能遇到好的客人。

關鍵字娃娃機偷竊新莊傻眼
美兆微生理功能評估　從源頭找健康別讓掉髮毀了美　中醫幫助挽救掉髮

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