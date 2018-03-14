今日廣場》蔡孟軒／惠台31項將發威　磁吸青年擋不住

這道理非常簡單，青年嚮往的是發展，要的是看得見的未來，誰給機會、誰給未來、誰給希望，青年就會自動靠攏。如今，大陸提出31項惠台政策，無疑的讓更多青年不僅僅只是關注，更是加大前往大陸發展的意願。

民進黨上台後不承認「九二共識」，使得兩岸從「互動變成互凍」與「已讀不回」之窘境，不利兩岸和平發展。當兩岸關係搞不好，台灣經濟也起不來，物價高高漲唯有薪水卻不漲，青年看不到未來，總覺得台灣沒什麼希望、沒什麼前景、沒什麼未來，於是，看看大陸發展狀況再回頭看台灣現況，便產生強烈的相對剝奪感，也就誘發與激起了一波西進大陸的新趨勢。

根據《遠見》最近的調查，以居住在台灣20縣市、18歲以上民眾為調查對象，樣本規模1007人，大陸推出31項惠台措施後，從年齡層看，認為大陸「友善」占比，是從最高的「天然獨」世代往下，年紀愈大百分比愈低。

有趣的是，根據《遠見》在10年前的調查，年輕族群（18至29歲）認為大陸「不友善」高達50.8％，如今卻降至39.8％，友善占比也從35.5％增加至40.8％，並且現在有近6成願意赴陸發展。短短十年變化之快，完全驗證了「過往兩岸是五年一小變，現在是每天都在變。」

也就是說，遠見調查的結果，「天然獨」年輕世代（18至29歲）無論是認同大陸友善、或是願意前往大陸發展的比例，通通都是呈現為最高的狀態，這就代表了哪裡有機會，青年便往哪裡去，因為青年要的就是發展！

另外，再看看另一家媒體的民調，高達72.2%網友表示認同及非常認同。此民調共有1530份有效樣本，當中有64.3%網友知道大陸惠台31項，其中68.5%網友認為此措施可拉攏台灣人心，72.2%網友認同此措施，52.6%網友表示有赴陸意願，43.1%網友認同大陸領導人習近平。

總結31項惠台的特點，根據國台辦發言人安峰山表示：「一是圍繞國家重大行動計畫和國家重點研發計畫項目；二是量身訂製，提出針對性強的解決辦法；三是涵蓋財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等多領域，開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，都前所未有。」

無論從民調或是從政策實質內容來看，惠台31項政策不僅僅只是惠台，更是惠民！這般利之所趨是沒有辦法阻檔想要追求發展的青年，再者大陸各方面實力與日俱增，在兩岸沒有「九二共識」的政治基礎下，便自信與大膽的端出惠台政策，相信未來惠台具體內容只會更加甜美誘人。

看看台灣狀況每況愈下，政治凌駕專業，民粹與意識型態持續壟罩在台灣上空，經濟發展又呈現停滯不前的狀態，因此對於台灣年輕世代而言，只要有好的發展機會，有適合的管道，再加上有政策的保障，青年西進肯定擋不住，並且終將成為趨勢。

●作者：蔡孟軒／台大國家發展所碩士

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