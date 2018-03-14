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中央社

聚焦新農業 興大國際產學聯盟揭牌

中央社2018/03/14 16:17
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）國立中興大學今天舉辦新農業國際產學聯盟成立揭牌暨簽約儀式，校本部及北美、東南亞等三處辦公室正式揭牌營運，同時多家知名企業簽約加入聯盟，共同推廣台灣農業生技。

中興大學國際產學聯盟成立暨海外辦事處揭牌儀式今天舉行，由興大校長薛富盛、農委會副主委陳吉仲、中科管理局副局長許茂新等人共同揭牌。

薛富盛表示，興大國際產學聯盟將聚焦「新農業」，以「前膽農業生技」與「循環經濟新農業」為重點，扮演學界與產業界及創投的合作橋梁，進一步將技術產業化與市場化，未來將以聯盟力量共同提升台灣的科技研發，將科技成果與廠商的合作推向國際。

薛富盛指出，興大以農立校，農業生物科技的研發成果亮眼，去年10月通過科技部「國際產學聯盟」補助，獲得3200萬元，經費名列全國前五大。此聯盟的成立感謝科技部、農委會的支持，更代表台灣從製造到產業創新的新里程碑，未來興大將結合中部產業與周邊學研能量，將台灣農業推展到國際，立足中台灣，放眼全世界。

陳吉仲指出，學界的農業技術不只是解決國內問題，更要邁向全世界，希望興大能透過此聯盟整合國內各大學前進新南向國家的具體行動，農委會新南向辦公室很樂意與興大合作，跨足新南向國家，當地充滿無限商機。而政府會先將投資保障協定等保障談妥，讓產學界成果能到各國具體實現

興大目前與越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等國都有合作關係，配合政府新南向政策，未來聯盟將進一步開發農產品外銷市場、強化與南向國家的農業技術合作與交流，成為新南向各國的農業技術合作平台，推動和東協、南亞及紐澳等國家的多邊或雙邊合作事項。（編輯：李亨山）1070314

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