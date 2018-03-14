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〈手錶刷卡時代來臨〉12張圖教你使用Garmin

鉅亨網2018/03/14 16:26
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Garmin Pay 今 (14) 日正式上線，相較 Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay 是以手機支付，或是藉由 App 運作的 LINE Pay、街口支付等支付服務，Garmin Pay 主要透過智慧手錶，走到哪就可以消費到哪。

Garmin Pay 就像是「戴在手上的錢包」，可綁定信用卡，加上結合了電子票證「一卡通」，只要戴手錶出門，在有感應式刷卡機的店家消費，只要靠手錶就可以輕鬆「秒嗶」完成付款。而「一卡通」的功能，可以搭捷運、搭公車、騎 YouBike，也可以在便利商店小額消費，加上智慧手錶還有多種運動測量功能，對通勤族、小資上班族、運動族來說可說是相當便利。

但是，由於智慧手錶普及程度畢竟不如手機，Garmin 亞太區總經理黃寶藏表示，Garmin Pay 雖然可能不比 Apple Pay 等支付服務市場的普及規模，但從內部統計數據顯示，高達 80% 的 Garmin 產品用戶每日都維持配戴旗下穿戴手錶、手環，因此針對此類族群推行 Garmin Pay 服務，仍有十分龐大的第三方支付市場發展機會。

截至今年 3 月止，可以支援 Garmin Pay 的手錶為 vívoactive 3 (軟體版本更新至 3.1)、Forerunner 645 系列，黃寶藏表示，2018 年將有更多智慧錶產品支援 Garmin Pay。

Garmin Pay 支援 Visa、Mastercard 信用卡，首波共有中國信託、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、聯邦等 6 家合作銀行的信用卡可以支援

要設定 Garmin Pay，只要在 Android 與 iOS 版本的手機，下載 Garmin Connect Mobile APP (Windows 版本 APP 並無支援)，同時確認手機已安裝最新版本的 Garmin Connect Mobile APP(版本 4.3.1)。

在建立錢包和添加卡片的過程中，Garmin 智慧錶需與手機中的 Garmin Connect Mobile app 連線，Garmin 智慧錶最多可綁定 10 張合作銀行的信用卡。

值得一提的是，Garmin Pay 是首創橫跨票證與信用卡的支付平台，但是，iPASS 一卡通無須設定，可直接感應支付 (感應處為錶面上緣)；於待機畫面長壓手表右方按鈕，進入快捷選單，選擇一卡通圖示，即可看見卡片餘額與過去付款紀錄。

Garmin 不會將用戶信用卡資訊儲存到 Garmin 智慧錶、Garmin Connect Mobile APP 或伺服器中；Garmin Pay 使用代碼化資訊，資訊儲存於裝置中安全隔離晶片，僅允許獲授權的程式取用內容資訊，此措施可以保護重要資訊不被一般程式或病毒及惡意程式盜取。

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