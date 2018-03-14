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福斯鎖定電池供應商：均為中、韓廠商

鉅亨網2018/03/14 16:22
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福斯汽車（VLKAY-US）已經選擇了提供電池及相關技術的合作夥伴，合作金額初步預估為 200 億歐元 （相當於 250 億美元），同時也提升了與特斯拉 Tesla （TSLA-US） 的競爭。這也是自 2 年半的排氣數據造假一案後，歐洲最大的汽車製造商往電動汽車邁出的一大步。

福斯汽車週二（13 日）表示，已經為歐洲和中國市場鎖定了電池技術及供應量服務，這兩塊市場也是該公司 80% 的營收來源。福斯也提道將盡快的選擇北美供應商。

福斯股價日線趨勢圖

雖然特斯拉備受期待的 Model3 型轎車已經錯過了一些關鍵的生產目標，福斯也正規劃於 2022 年從目前 3 座電動車生產廠增加至 16 座。「我們已經在過去幾個月裡使出渾身解數，以迅速的執行路線圖 E （電動汽車計劃）」，執行長 Matthias Mueller 在新聞發佈會上說道。

Mueller 進一步表示，大眾汽車的目標是在 2025 年之前每年銷售 300 萬輛電動汽車，並在 2030 年之前為該集團的 300 款車型中，提供電動版本。

Mueller 並提道，LG 化學（051910-KR）、三星（005930-KR）和中國電池製造商安普雷斯 Amperex（CATL-US）將提供電池，而福斯自己本身沒有製造電池的計劃。「建立專業技術和掌握技術並不一定意味著我們想要自己開始大規模生產電池，別人可以比我們做得更好」。

另外，這家德國汽車製造商今年重申了對提高汽車銷量和營收之預測，集團營業利毛利為 6.5% 至 7.5%，去年為 7.4%。在接受採訪時，Mueller 否認高層管理人員對 2018 年業務前景的悲觀看法。

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