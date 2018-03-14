福斯鎖定電池供應商：均為中、韓廠商

福斯汽車（VLKAY-US）已經選擇了提供電池及相關技術的合作夥伴，合作金額初步預估為 200 億歐元 （相當於 250 億美元），同時也提升了與特斯拉 Tesla （TSLA-US） 的競爭。這也是自 2 年半的排氣數據造假一案後，歐洲最大的汽車製造商往電動汽車邁出的一大步。

福斯汽車週二（13 日）表示，已經為歐洲和中國市場鎖定了電池技術及供應量服務，這兩塊市場也是該公司 80% 的營收來源。福斯也提道將盡快的選擇北美供應商。

福斯股價日線趨勢圖

雖然特斯拉備受期待的 Model3 型轎車已經錯過了一些關鍵的生產目標，福斯也正規劃於 2022 年從目前 3 座電動車生產廠增加至 16 座。「我們已經在過去幾個月裡使出渾身解數，以迅速的執行路線圖 E （電動汽車計劃）」，執行長 Matthias Mueller 在新聞發佈會上說道。