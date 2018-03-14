免費搭乘大眾運輸措施　市民環保交通3贏

針對106年12月起高雄市實施3個月冬季大眾運輸免費措施，從總運量的提升、空汙減量以及交通的便利，可以說是，為高雄市民及環保、交通帶來3贏的效益。

環保局表示，各運具運量均較實施前成長，市區公車總運量約1,303萬，公路客運約137萬，輕軌約104萬，捷運尖峰時段運量423萬，公車及客運運量成長20%，捷運尖峰時段運量成長約31%，輕軌3個月每月平均34萬人次，是去年11月通車首月搭乘人數的1.78倍。

從增加的運量推估，共減少了102萬車次的私人汽車、175萬車次的機車使用；進一步分析捷運沿線尖峰時段各主要道路，中山路、博愛路、中正路、橋頭區成功路大眾運輸熱點處的車流量，平均較前一年同期減少了3.2%。