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免費搭乘大眾運輸措施　市民環保交通3贏

記者宋汝夔／高雄報導2018/03/14 17:17
▲各運具運量均較實施前成長，市區公車總運量約1,303萬人次。（圖／高市府環保局提供，2018.03.14）
▲各運具運量均較實施前成長，市區公車總運量約1,303萬人次。（圖／高市府環保局提供，2018.03.14）

針對106年12月起高雄市實施3個月冬季大眾運輸免費措施，從總運量的提升、空汙減量以及交通的便利，可以說是，為高雄市民及環保、交通帶來3贏的效益。 

環保局表示，各運具運量均較實施前成長，市區公車總運量約1,303萬，公路客運約137萬，輕軌約104萬，捷運尖峰時段運量423萬，公車及客運運量成長20%，捷運尖峰時段運量成長約31%，輕軌3個月每月平均34萬人次，是去年11月通車首月搭乘人數的1.78倍。 

從增加的運量推估，共減少了102萬車次的私人汽車、175萬車次的機車使用；進一步分析捷運沿線尖峰時段各主要道路，中山路、博愛路、中正路、橋頭區成功路大眾運輸熱點處的車流量，平均較前一年同期減少了3.2%。 

環保局也分析了兩處空氣品質監測站交通測站（鳳山站、前鎮區復興站）數據，與前一年同期比較，復興站一氧化碳（CO）平均濃度下降7.4 %、碳氫化合物（HC）平均濃度下降12%；鳳山站一氧化碳（CO）平均濃度下降7.6%、碳氫化合物（HC）平均濃度下降9.6%。其中又以上午尖峰時間降幅最大，復興站CO降了16.7%、HC降24.2%；鳳山站CO降12.5%、HC降17.7%。 

3個月的免費措施期間，環保局也針對搭乘大眾運輸的民眾進行問卷調查，發現有27.1%的民眾因為優惠措施改搭大眾運輸，48.1%平時就有搭乘大眾運輸的習慣，總計有84.9%的受訪對象表示，政策結束後會繼續搭乘大眾運輸。 

以上數據皆顯示，高雄市的冬季大眾免費措施，確實提升了大眾運輸的使用，私人運具使用減少，也部份反映在空氣汙染之改善上。估計3個月來，所有搭乘大眾運輸的朋友，共同為高雄市減少了一座中油高雄煉油廠一年的碳氫化合物排放量、並減少了相當於汰舊690輛柴油大貨車的氮氧化物。 

環保局蔡孟裕局長表示，高雄市冬季大眾運輸免費措施，是因應秋冬空品不良季節非常時期的非常作法，目的在於守護市民健康，真正要解決汙染問題仍要靠長期的努力，才是治本之道。環保局會持續推動各項空汙減量措施，今年度包括研擬加嚴標準、推動總量管制第2期程、20大工廠推動中長程減量規畫等等，絕對不會鬆懈，請市民朋友、各界先進持續給環保局支持與指教。


▲3個月的免費措施期間，環保局也針對搭乘大眾運輸的民眾進行問卷調查，發現總計有84.9%的受訪對象表示，政策結束後會繼續搭乘大眾運輸。（圖／高市府環保局提供，2018.03.14）

關鍵字大眾運輸高雄市
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